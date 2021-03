Mujer denuncia a aerolínea en Torreón porque 'no le permitieron subir aspirador de flemas'

Por medio de redes sociales trascendió la denuncia de una mujer contra la aerolínea de Viva Aerobus, después de que se quejara porque ésta no le permitió subir con un aspirador de flemas que necesita su hijo, desde el aeropuerto Francisco Sarabia de Torreón.

Un video compartido a través de su perfil en Facebook, muestra a la mujer quejarse de la aerolínea mientras enseña el aparato médico en el interior de una maleta, asegurando que la mencionada aerolínea no le permitió viajar con el equipo que necesita su hijo que tiene una traqueostomía.

"No nos están dejando viajar con necesidades básicas del niño, que es un aspirador de flemas que necesita porque tiene una traqueostomía (...) Estamos a minutos de perder el vuelo, porque no nos dejan viajar con el equipo del niño, no nos dejan viajar por Viva Areobus", señala la mujer enseñando el equipo del infante en el mostrador de la aerolínea antes de que el personal de ésta se retire.

Asimismo el padre del infante agrega que anteriormente han viajado con el aparato sin ningún problema a través de otra aerolínea, pero que en esta ocasión tenían problemas en el área de seguridad al intentar pasar con el equipo médico.

Al pasar al área de abordaje, los padres del niño alegan que 'no es justo lo que les hacen', ya que el vuelo estaba a punto de salir y al parecer, según comentarios, no les permitían viajar con el aparato aunque lo documentaran.

La mujer continúa alegando al personal de seguridad que fueron 'discriminados por la situación del niño'.

"Ya hemos viajado señor, lo han mandado de la clínica 71, ya hemos pasado por aquí", asegura la mujer preocupada por la situación con su vuelo.

De acuerdo a los comentarios emitidos por la madre del niño que en Facebook se identifica como Ëlÿ Medïna, al final perdieron el vuelo y su hospedaje, pues la aerolínea sólo les ofreció un vuelo de reconexión, pero con la condición de no viajar con el aspirador de flemas.