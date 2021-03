Escritor hace grotesco descubrimiento en una caja de cereal: colas de camarón

El escritor y productor de televisión Jensen Karp recurrió a Twitter para denunciar el grotesco descubrimiento que hizo dentro de una caja de cereal: colas de camarón.

Karp, que documentó todo a través de sus redes sociales, señala que encontró los extraños objetos después de ya haber comido su desayuno. “No he comido desde entonces. Me siento enfermo. Sigo diciendo que me siento enfermo pero no físicamente, me siento enfermo mentalmente. Mi plan es limpiar con jugo. Me siento terrible", comenta a Yahoo Entertainment.

Añade que le tomó una fotografía y luego contactó con General Mills, encargados de producir el cereal ‘Cinnamon Toast Crunch’. Karp, que está casado con la actriz Danielle Fishel, protagonista de las series ‘Boy Meets World’ y ‘Girl Meets World’, explicó que compró la caja aparentemente contaminada en un Costco en Los Ángeles.

La respuesta de la empresa no obstante, no fue de ayuda e insistieron que no creían que fueran colas de camarón, sino "una acumulación de azúcar de canela", pues era ‘imposible’ que la comida estuviera contaminada.

General Mills asegura a su vez que están tomando el asunto con seriedad. "Mientras todavía estamos investigando este asunto, podemos decir con confianza que esto no ocurrió en nuestras instalaciones", dijo Mike Siemienas, portavoz de General Mills. "Estamos esperando que el consumidor nos envíe el paquete para investigar más a fondo. Cualquier consumidor que note que su caja o bolsa de cereal ha sido manipulada, como la cinta transparente que se encontró en este caso, debe comunicarse con nosotros".

Ummmm @CTCSquares - why are there shrimp tails in my cereal? (This is not a bit) pic.twitter.com/tTjiAdrnVp — Jensen Karp (@JensenKarp) March 22, 2021

Ok, we’ll after further investigation with my eyes, these are cinnamon coated SHRIMP TAILS, you weirdos. I wasn’t all that mad until you now tried to gaslight me? https://t.co/7DmADmoqUt pic.twitter.com/rSLE60pvoy — Jensen Karp (@JensenKarp) March 22, 2021

UPDATE: my wife has a stronger stomach than me and checked the OTHER bag in the family pack. This one seems taped up (?) and also appears to include...(I don’t even want to say it)...dental floss. pic.twitter.com/yKPkpx7PWq — Jensen Karp (@JensenKarp) March 23, 2021

I was convinced to go back through the bag, since when I first noticed the shrimp tails, I freaked out and closed the box. Here’s all my findings, which also now includes a weird little string? pic.twitter.com/mRDUhqG3I8 — Jensen Karp (@JensenKarp) March 22, 2021