Nuestros subagentes, disfrazados de “ninis”, nos reportan que, aunque con la firma del Pacto por la Democracia el “preciso” Andrés Manuel López Obrador quiso dizque amarrarles las manosa los “góbers” para que no intervengan en el proceso electoral del próximo 6de junio, todo parece indicar que nomás fue una estrategia para dejar libres las suyas. Nada más basta con echarle un vistazo a la gira artística que armó este fin de semana por la provincia de Coahuila, pero no para hacerle frente al rezago que existe en la vacunación de adultos mayores o para comprometerse a que se le aplique la segunda dosis al personal de salud que está pendiente aún. El jefazo de la 4Ttampoco se dará una vuelta por la Sierra de Arteaga, donde se registra uno de los más devastadores incendios en la historia de la entidad y urgen apoyos aéreos y de maquinaria pesada para combatir las llamas, luego de que desapareciera el Fonden y le dieran un fuerte tijerazo a los recursos de la Conafor. Más bien la visita presidencial tendrá como objetivo la entrega de becas y más becas.

L os intrigosos subagentes nos dicen que aunque supuestamente echará un ojo a los “avances” del programa Agua Saludable para La Laguna, será interesante ver con qué recursos se respaldará esta acción si no fue etiquetada en el PEF. Y tan se desconoce, que ya los “ipecos” laguneros dejaron oír su ronco pecho respecto a que no ven nada claro, tampoco recursos y mucho menos el proyecto ejecutivo de ese plan. Lo fuerte será, pues, en San Pedro el sábado y el domingo en Cuatro Ciénegas, donde promocionará sus becas de 3 mil 748 pesos mensuales para los “ninis”… Perdón, para los jóvenes que voten por Morena y se chuten su informe trimestral de gobierno el 30 de marzo, justo cinco días antes del inicio de las campañas. ¿Así o más claro?

***

Y justo mañana jueves, de acuerdo con el Calendario Electoral del oneroso Instituto Electoral de Coahuila, comenzará la pasarela de los suspirantes a las alcaldías de los 38 municipios de la provincia de Coahuila. Nuestros subagentes, disfrazados de clave electrónica, nos reportan que a partir de esa fecha y hasta el lunes 29 de marzo deberán registrarse los abanderados de cada partido y su respectiva planilla para estar listos y arrancar campañas el domingo 4 de abril. Mientras el “resucitado” Partido Revolucionario Institucional ya definió a quienes acompañarán al “mini bien peinado” Román Alberto Cepeda en la contienda, incluyendo al colado número uno y suspirante a regidor Luis Cuerda, que ahora que salió del clóset luciendo la playera del tricolor hizo enojar a uno que otro empresario, por el lado del Partido Acción Nacional “El carnal”, Marcelo Torres Cofiño, armó su equipo con candidatos que salieron raspados en las pasadas elecciones. Pero el secreto está en las propuestas de regidores “pluris”, que aunque son puros desconocidos quedarían como una piedra en el zapato del oponente en caso de que pierda el blanquiazul, lo cual juran y perjuran no sucederá. Por el lado del partido oficial, será cuestión de horas para que quede deshojada la margarita y se confirme “el dedazo”… Perdón, el apoyo de unidad para el ex “hooligan” panista Luis Fernando Salazar y los destacados morenistas que lo acompañarán. En este caso lo interesante será la operación cicatriz, por lo que son ya varios los grupos que dicen impugnarán la decisión, mientras otros harán plantón y el resto llorará y marchará mientras se refugian en otro partido.

***

Al que se le vio más preocupado por los operativos sanitarios para evitar que resurjan los contagios por el funesto COVID-19 luego de la temporada de Semana Santa que en la visita presidencial es al “góber” epidemiólogo, virólogo y ahora “apagafuegos” Miguel Riquelme. Y es que nomás le faltó reunir a los inspectores estatales y municipales que participan en el olvidado “Cero Tolerancia”, para decirles que se olviden de las vacaciones y que tendrán que redoblar la vigilancia para evitar las fiestas masivas y estar atentos de que en albercas, quintas, restaurantes y otros sitios de interés turístico se respeten los protocolos sanitarios, ya que nadie quiere “un rebrote” o una tercera ola como la que puso a Europa a comerse las uñas, nomás por confiarse. Nuestros subagentes, disfrazados de decoración patito del Centro de Convenciones, nos comentan que más de uno le preguntó al “góber” que cómo era posible que los inspectores del “Cero Tolerancia” mostraran cifras y cifras de clausuras cuando cualquier ciudadano que salga al centro de la ciudad o los restaurantes del poniente se encuentra con bares, antros y restaurantes a reventar y sin ningún tipo de medida sanitaria, sin que los toquen ni con el susto de una multa. Con los juegos de futbol reactivados ya con un 50 por ciento de aforo en la cantina más grande de la ciudad… Digo, el TSM, una sensible baja en las cifras de hospitalizaciones y hasta el Viacrucis suspendido en forma presencial por segundo año consecutivo, el mensaje del mandamás fue que la prioridad sigue siendo la salud. Ya les extendió la “cordial” invitación a varios alcaldes y a funcionarios estatales para que estén pendientes de que la situación no se salga de control en los Pueblos Mágicos que también reanudaron actividades y hasta a las corporaciones policiacas para que no bajen la guardia en lo que respecta a la seguridad en carreteras y parajes, donde la gente suele acampar y a veces hasta embriagarse.

***

Y mientras que en Torreón la aplicación de vacunas anti-COVID no tiene pa cuándo, en Gómez Palacio y Lerdo no se ha conseguido un avance importante que digamos. A decir de los subagentes, disfrazados de adulto mayor cansado de hacer fila, ha sido porque muchos de los candidatos que buscan una beca en el Congreso de la Unión han estado un día sí y otro también visitando los puestos de vacunación no más para que los vean y de paso lograr enviarle un mensaje a la ciudadanía para que sepa de qué color es el partido que los está inmunizando. Y es que a pesar de que en la provincia de los alacranes la alianza “todos contra Morena” (PRI-PAN-PRD) está convencida de que lograrán propinarle una derrota al partido de moda. Sin embargo, parece que en lugar de estar chambeando en convencer al sufrido ciudadano de que vote por ellos se la pasan vigilando a los funcionarios de la Administración de la alcaldesa de la “alternancia” Marina Vitela, estrategia que lo único que les ha conseguido es la enemistad de una que otra exlideresa priista que ahora milita ciegamente en la 4T; tan desesperados andan los candidatos del otro lado del Nazas que han tenido que venir a Torreón a que sus compañeros de partido les digan cómo salir del barranco.