Megasequías, calentamiento global y escasez de agua

Desde siempre los laguneros hemos usado el agua del acuífero subterráneo para satisfacer las necesidades domésticas, públicas y las de negocios tanto agropecuarios como industriales. La bondad de los servicios ambientales de los escurrimientos del Río Nazas creó las condiciones óptimas de suelo y agua para el establecimiento de un agronegocio boyante que primero se distinguió por el monocultivo del algodón (en aquel tiempo conocido como el "oro blanco") y después fue reemplazado por efecto del surgimiento del "oro blanco", por el monocultivo de la leche. Los monocultivos mencionados generaron mucha riqueza, pero como siempre se ha estilado en México, esa riqueza se concentraba en pocas manos de los grandes productores, salpicando solamente al resto de los involucrados, incluyendo el área urbana de las ciudades conurbadas.

El costo ambiental no se dejó esperar y la extracción del agua del subsuelo empezó a ser mayor a la recarga, pero esto no paró ahí, a la fecha la sobreexplotación continúa y la aparición del arsénico en el agua durante la segunda mitad del siglo pasado empezó a envenenar a los laguneros: es un claro ejemplo de como un recurso renovable se convierte en uno no renovable.

Frente a este proceso de deterioro y desertificación, se ha optado por dejar que la sobreexplotación continué y resolver el problema de accesibilidad y calidad trayendo agua de las presas, las cuales dependen del funcionamiento de la cuenca, particularmente de las lluvias y de los escurrimientos que ocurren en sus partes alta y media. Estos, a su vez, dependen del estado de salud de los ecosistemas de la cuenca, que como sabemos también han sido sobreexplotados y en el peor de los casos han cambiado el uso del suelo, provocando su desertificación.

Este no es un panorama alentador, pero las cosas se complican cuando lo observamos desde la perspectiva del calentamiento global y sus efectos. Ahora mismo está ocurriendo una megasequía en el oeste de los Estados Unidos. Las megasequías son sequías prolongadas y extensas que pueden durar decenios.

La megasequía de EUA ha durado ya 20 años y en opinión de los científicos es la más grave y feroz de los últimos 1200 años, los mismos científicos asocian este desventurado evento con el calentamiento global y las consecuencias se han observado en la reducción de agua en las presas y en el empeoramiento de incendios forestales. Debemos recordar que nuestra región tuvo una megasequía en el periodo de 1992 a 2002, con efectos similares a los antes mencionados.

Incluso un fenómeno de menor magnitud pondría en jaque el suministro de agua a la población, si se dependiera de la captación de lluvias en las presas. Depender de un sistema basado en las lluvias y almacenamiento en presas, puede ocasionar escasez de agua, como lo que está actualmente ocurriendo en Jalisco, una baja captación de agua en la presa Calderón, provocada por bajas precipitaciones en 2020.

Ocasionó que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAP) confirmara que este año "si" se aplicarán cortes programados y diferenciados en el servicio de agua potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara, siendo aproximadamente 213 las colonias afectadas. El municipio más afectado es Zapopan, debido a la escasa captación de la Presa Calderón con aproximadamente del 20% de su capacidad.

El especialista en temas de Sustentabilidad y Agua, Arturo Gleason Espíndola, entrevistado por María Ramírez, comenta al respecto que en "Jalisco no hay políticas públicas ni una gestión integral del agua que garantice la sustentabilidad del líquido". Señala que "en lugar de atender esto de una manera eficaz, mejor se dedican a invertir en obras costosas que terminan siendo elefantes blancos". Cualquier parecido a nuestra actual situación de la Comarca Lagunera es mera coincidencia, en nuestro caso la sustentabilidad del agua tendría que enfocarse a regularizar el agua del acuífero subterráneo y continuar hasta su equilibrio.