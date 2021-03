VIBREMOSPOSITIVO

ALGÚNDÍA VERAS, QUE ME VOY A MORIR, AMÁNDOME, AMÁNDOME.

Hay una frase muy escuchada últimamente que dice "Si no te amas, no puedes amar a otro" y tiene mucha razón esta frase. Has pensado que, si tú no te das amor, cariño, no te valoras, las otras personas tampoco lo harán, porque tú les estas demostrando que no te cuidas a ti mismo, que no te valoras, entonces ¿Por qué ellos si lo harían?

El trabajar el amor propio es fundamental, para la relación con nosotros mismos y el entorno. Cuando comenzamos a amarnos incondicionalmente, aceptarnos y valorarnos, nuestra visión de nosotros mismos cambia y cambia todo nuestro alrededor.

Hay muchas maneras de trabajarlo, lo importante siempre es hacer cosas en donde te sientas cómodo/a, que te gusten, buscar actividades que te generen un bienestar con vos mismo para conectarte con tu ser, alimentarte con comidas sanas y nutritivas, hacer ejercicio para mantener tu cuerpo en forma, como tu mente también mediante pensamientos positivos. Dejar de lado las críticas a nosotros mismos, no aceptar cosas con las que no estás de acuerdo y te generan un malestar y estar disponible para vos.

Cuando nos aceptamos y amamos como somos con nuestras virtudes y nuestros defectos, entramos en un estado de equilibrio y eso se expresa como un sentimiento de bienestar hacia el exterior.

El amor propio va de la mano con la autoestima, por lo que hay que trabajar mucho en ella, ya que es la percepción que tenemos de nosotros mismos. La autoestima nos hace estar en estados de total felicidad o tristeza. Cuando hay poca autoestima, el amor propio es bajo, ahora cuando la autoestima sube y te aceptas como eres, te estas amando y aceptando a ti mismo.

Cada uno de nosotros ha pasado por situaciones, por motivos externos quizás, donde nos hemos sentido con una autoestima un poco más baja de la habitual. Lo importante hoy en día es hacerlo consciente, hacer que eso no nos afecte para mantener el equilibrio. Si hay momentos en donde mi autoestima baja, porque me siento por ejemplo incomodo/a con mi cuerpo, no hay problema, lo reconozco y comienzo automáticamente a trabajar en ello, empiezo a comer otro tipo de comidas o a hacer ejercicio para así verme bien físicamente y volver a sentirme con mi autoestima elevada. Debemos intentar que eso no nos afecte demasiado y que la baja autoestima se vuelva parte de nuestra vida.

Un ejercicio que puede ser muy beneficioso, es que, en algún momento del día, puedas conectarte contigo, agarres una hoja y un bolígrafo y escribas tus fortalezas y virtudes, siendo muy objetivo de lo que eres. Aquí vas a poder darte cuenta que eres mucho más de lo que a veces te imaginas. Comenzar a ver todas las cualidades que tienes es maravilloso y beneficioso para aumentar tu autoestima y también si quieres puedes hacer una lista de las cosas que te hacen sentir incomodo/a, que no te gustan de ti para poder poco a poco modificarlas.

Recuerda, lo importante es sentirte bien tú, no importa lo que pase afuera o lo que digan los demás y si hay situaciones que quieres cambiar para lograr un mayor bienestar, hazlo, adelante. Estamos en esta vida para sanar, crecer y evolucionar como personas. Del amor propio nace todo, comenzando por la relación con uno mismo.

¿Y tú qué tanto te amas?

