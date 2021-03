A pesar que los gobernadores respaldaron el Acuerdo Nacional por la Democracia propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual busca garantizar elecciones limpias y libres, algunos mandatarios locales de oposición consideraron que su contenido ya está plasmado en las leyes y en la Constitución, y que además se debería de sumar el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras la firma del acuerdo, el cual solo duró menos de media hora, Javier Corral, gobernador de Chihuahua e integrante de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN). aseguró que el acuerdo es muy general, y muy básico, pero al que hay que respetar, sin embargo, pidió que al Acuerdo se le debe de sumar al Instituto Nacional Electoral (INE) como actor principal.

"Es muy importante que este acuerdo tenga como escenario o actor principal al Instituto Nacional Electoral, es la autoridad electoral la que debe de ser la convocante permanente porque es a quien corresponde por la constitución la vigilancia en el cumplimiento de las normas legales en materia electoral".

"Sin embargo no se les dio voz para exponer esto", se le cuestionó.

"No, porque fue una ceremonia pactada previamente con intervenciones pactadas, la de la gobernadora Claudia Pavlovich de Sonora que habló por los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) yo no pertenezco, ella no habló a nombre mío", contestó.

-"¿Quién habló a nombre de la Alianza Federalista?", se le preguntó.

"No hubo ninguna intervención de la Alianza Federalista porque no fuimos convocados en ese tenor", dijo.

"No nos dieron ni la palabra: El Bronco"

Jaime Rodríguez "El Bronco", gobernador de Nuevo León, reclamó que no se les haya dado la palabra y consideró que el Ejecutivo federal debe de convocar a los gobernadores para hablar de otros temas de importancia, como la vacunación contra el COVID y la reactivación de la economía.

"Yo creo que el Presidente debe convocarnos a los otros temas también, que son los temas de seguridad, la reactivación económica, el tema de la vacuna, que esperemos que nos convoque igual que hoy. La democracia es un tema importante, claro, pero también es mucho más importante que los ciudadanos estén sanos, si no están sanos cómo van a poder participar en una elección; entonces, no pudimos ni tuvimos la oportunidad de decírselo, simplemente se leyó un documento y en ese documento habla de los compromisos que nosotros signamos con mucho gusto, es decir, es lo que dice la ley, nada extraordinario".

"¿No hubo algún reclamo por el tema de las vacunas, Servidores de la Nación?", se le preguntó.

"No nos dieron ni la palabra", dijo.

"¿Cómo se va de la reunión? ¿Desanimado?"

"No, me voy contento. Finalmente, está muy bonito el Palacio por dentro, ¿no?", contestó de forma sarcástica.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, señaló que durante la firma del acuerdo no hubo oportunidad de dialogar con el presidente López Obrador.

A su salida del recito, manifestó que no sólo se debe firmar el acuerdo a favor de la democracia, sino también respetar la división de los poderes y la soberanía de las entidades.

En tanto, Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, señaló que no hubo oportunidad para presentar un posicionamiento de los mandatarios panistas, aunque considero que era importante hablar de otros temas como el regreso a clases y la vacunación.

Informó que en la reunión se les entregó la copia de un cuadernillo del protocolo de seguridad para candidatos que implementó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y donde "se quedó de hablar con cada uno de los estados".

Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, manifestó que hubiera sido importante, además de la firma del acuerdo, hablar de otros temas como el regreso a clases y la vacunación contra el COVID.

"¿Usted queda satisfecho?", se le preguntó.

"Nos hubiera gustado el diálogo, lo dijimos, es importante tocar el regreso a clases, las vacunas para los maestros, no se dio en esta oportunidad, pero habrá más oportunidades", dijo antes de subirse a su vehículo.