Hombre es grabado golpeando más de 20 veces a su perro porque 'no le hizo caso'

El maltrato ocurrió en Katy, Texas, cuando un hombre que caminaba junto a su perro se detuvo sobre la acera y le ordenó a su mascota que se sentara, pero el can no lo obedeció de inmediato y provocó que su dueño enfureciera.

Una vez que el perro se sentó, el dueño se agachó y comenzó a golpearlo varias veces mientras su mascota se retorcía de dolor e intentaba escapar de su dueño. Luego de unos segundos, el hombre ató al perro a una correa y se retiraron del lugar.

Los dueños de la cámara de seguridad que grabó el ataque contactaron a la policía y les mostraron el video del maltrato, por lo que las autoridades levantaron una investigación en contra del dueño, quien no ha sido identificado públicamente, y lo separaron de su mascota, la cual fue llevada a un veterinario para evaluar sus lesiones, informó el portal Click2Houston.

GRAPHIC CONTENT: Houston SPCA and @Pct1Constable are investigating a violent attack on a dog by his owner after it was caught on video. The dog is now in the care of Houston SPCA.

To report, please call 713-869-SPCA or visit our website. https://t.co/N7qgsww1Nx pic.twitter.com/IjpauWULXY