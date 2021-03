VIRAL: Mujer pide una docena de cubrebocas y se queja porque 'le llegaron 12'

Fue a través de redes sociales que trascendió el caso de la mujer residente de Minnesota, Estados Unidos, quien según sus comentarios esperaba recibir 20 cubrebocas, lo que según ella equivalía una docena de estos.

"Pedí una docena de cubrebocas personalizados. Sin embargo, ¡solo me enviaron 12! Realmente necesitaba todos. Quisiera un reembolso y ya no apoyaré su negocio", señaló la mujer en comentarios contra la tienda donde compró las mascarillas, aparentemente desconociendo el significado de la palabra docena.

Asimismo el negocio que vendió los cubrebocas a la mujer, compartió la factura de dicha venta después de que se viralizara la conversación de la clienta, con la finalidad de aclarar el asunto.

"Mucha gente ha preguntado por la factura y tal vez fue difícil de entender. Bueno, aquí está".

A lot of people have asked about the invoice and maybe it was hard to understand. Well here it is. If it is had to understand. Please let me know if it's hard to read so I can adjust it. * my logo is usually transparent. Not sure why it's showing up black *#Dubzen pic.twitter.com/a0J7NrKNR8