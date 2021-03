Colapsan gradas de un estadio en India y más de 100 personas resultan heridas

El incidente ocurrió en Suryapet, India, cuando las gradas de madera de un estadio, en las que había cerca de 400 personas sentadas, colapsaron justo antes del partido inicial de un torneo nacional juvenil de Kabaddi, un deporte de contacto y de pelota popular en el Sudeste Asiático.

Medios locales reportaron que más de 100 personas resultaron heridas y por lo menos 20 de ellas sufrieron lesiones graves y fueron trasladadas a un hospital local. Además, se registraron dos personas en estado crítico y fueron trasladadas hacia un hospital en la ciudad de Hyderabad, recogió el Daily Mail.

Sad thing happened just few hours back in our Suryapet Town

47 th kabaddi Tournament kosam ready chesina Artificial Stadium koolipoyindi

Nearly 400+ members severely injured pic.twitter.com/LEqmmWsU4r