Entre espectáculo y el var

Por fin, 12 jornadas después, podemos hablar de partidos espectaculares, realmente emocionantes, de esos en los que no te puedes levantar de tu asiento para ir por botana; queda prohibido pestañear.

El primero de estos encuentros del fin de semana a los que me refiero es el del Cruz Azul contra Atlas. Dos equipos con buena racha; Cruz Azul, como lo ha hecho durante los últimos torneos regulares, y Atlas, sacudiéndose toda esa malaria de recientes años (recordemos que a estas alturas, ni siquiera tendría que ser equipo de Primera División… pero pues “MX”). La Máquina hila 10 triunfos; no pierde desde la jornada 2 contra la poderosa Franja. Atlas, desde el empate contra Santos en la jornada 5, no sabía lo que era caer.

El domingo a mediodía, los Diablos Rojos del Toluca se midieron precisamente ante el Puebla para brindar uno de esos espectáculos escasos en el balompié nacional; 4-4 en el Nemesio Díez. De verdad, prohibido pestañear; del minuto 53 al 89 se anotaron siete tantos, de uno y otro bando, parecía basquetbol. El juego causó sorpresa, más porque toda esta serie anotaciones se dieron a partir del 2- 0 del equipo local sobre la “poderosa Franja”, que había sufrido la expulsión de uno de sus jugadores apenas unos minutos antes. Con uno menos, La Franja se acomodó mejor.

Y viene aquí un tema: ¿cómo saber que un partido es o fue “bueno”? Generalmente, lo que buscamos los aficionados, al menos en México, son goles. Los 0-0 o partidos que se definen “por la mínima” los despreciamos, los tachamos de aburridos, pese a que posiblemente haya planteamientos defensivos que merezcan reconocimiento (pregúntenle a los italianos). Acá nos gustan los goles, aunque eso conlleve errores defensivos.

El partido dominical de mediodía tuvo eso y más; sin importar quienes se enfrentaran, pudimos disfrutar de un buen encuentro. No hay duda. Llegó el ocaso para que el imbatible (en casa) Santos recibiera al campeón vigente en pleno ascenso.

¿Y qué pasó? De los tres, fue el de menos goles, pero no el de menos emociones. Desde el inicio, ambas escuadras se brindaron al ataque, con llegadas en las dos porterías. La Fiera ya hace honor a su mote, en cualquier campo, mientras que los albiverdes siempre son favoritos en el TSM. Los dos primeros goles se definieron desde la vía penal, y no por eso fueron menos emotivos. El siguiente, a la postre el de la diferencia, tuvo que venir en gran jugada; Navarro recibe y se da el tiempo de acomodarla en el ángulo, el único lugar donde Acevedo no podía llegar. Era apenas el minuto 58.

Y pese a que el marcador ya no se movió, los 8,453 aficionados en el estadio (menos dos o tres, que sacaron al medio tiempo por incumplir los lineamientos de disciplina) no dejaron de sentir que podría llegar el del empate en cualquier momento. Incluso el gol que sepultara sus esperanzas.

Pero Acevedo estuvo en plan grande, por un lado, y los atacantes santistas erráticos, por el otro. El árbitro también se volvió protagonista, al dejar de marcar una falta en el área, del portero Cota sobre Ibargüen. Y no fue la única polémica. Ya para terminar el partido, en los minutos agregados, Oscar Mejía no dudó y señala pena máxima, pero el VAR lo llama a revisar y retractarse. En esos instantes finales, la gente en la tribuna juega su papel. Grita, abuchea, hasta el grito homofóbico aparece de nuevo y un “saludo” poco amable hacia el hombre del silbato: “ulerooo”. Pita Macías el final y, pese a la derrota, queda la sensación de que acabamos de disfrutar otro gran partido de futbol, justo para cerrar la jornada.

Almada no oculta su coraje. Desde que el árbitro se fue a revisar esa última esperanza, el técnico perdió la figura. Hasta el portero y capitán del equipo, “Carlitos” Acevedo, hizo por rematar al arco en los minutos de agonía. Nada resultó.

“Tengo 45 años en el futbol y lo que siento y lo que sentimos es una persecución del VAR y de los arbitrajes en contra nuestra: tanto en este campeonato como en el anterior, no ha fallado ni el árbitro ni el VAR en jugadas dudosas ninguna a nuestro favor”, dijo el DT en rueda de prensa. “Si los árbitros no jugaron al futbol, no van a entender que a un metro no se puede cortar el brazo”.

Almada está en su derecho de reclamar, es su percepción y quizá parte de su respuesta a la derrota del domingo. En la anterior, ante San Luis, el tema había sido racismo.

Como sea, lo bueno de esta jornada fue que volvió ese futbol espectacular que a los aficionados nos gusta ver. Esperemos que la pausa por la fecha FIFA no rompa el ritmo, que luego los jugadores suelen escudarse en cualquier clase de justificación. Por lo pronto, me queda claro que ha ganado el futbol.

Eduardo Sepúlveda // @Foko_54