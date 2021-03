Se queja del precio de un chaleco en euros y la llaman 'Lady Profeco'

Una mujer se ha convertido en blanco de burlas y memes bajo el apodo de 'Lady Profeco', después de que se viralizara un video en el que se queja sobre la tienda Zara por 'no respetarle el precio de un chaleco en la conversión en pesos que ella quería', pues el costo de ésta estaba en euros.

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, los hechos trascendieron en una tienda de la firma Zara, ubicada en Metepec, en el Estado de México, donde la mujer pretendía comprar una prenda que indicaba el costo de 19 euros, según se aprecia en una imagen compartida en redes.

De acuerdo a la denuncia de la mujer, la prenda no indicaba el precio en moneda nacional y al acudir con una empleada, ésta le dijo que en algunas ocasiones 'los clientes suelen quitarles las etiquetas', pero que 'le respetaba el precio en euros y le podía hacer la conversión a pesos'

Al llegar a la caja, la mujer señala que ella esperaba pagar una cantidad aproximada a 480 pesos, según su conversión, pero contrario a eso, el precio que la empleada le señaló fue de 599, con el que supuestamente estaba marcada la prenda en el registro de la tienda.

"Me acercó a la caja y me dice: 'Son 599 pesos'. Le dije: 'No, has la conversión' y me dice 'no, eso es lo que está estipulado en el sistema de lo que cuesta (...) ¿Eres o te haces? ¿Sabes qué? No voy a llevar nada, Quédate con tus cosas (...) México está como está porque las personas a las que les hacen injusticia se quedan callados (...) Vamos a hablar con Profeco del precio del chaleco", dice la mujer, señalando además que había una bolsa con la misma situación que la prenda que quería adquirir.

Las quejas de la mujer al pretender que le vendieran el chaleco al precio que ella quería, de acuerdo a su conversión, la han llevado a ser blanco de burlas.

