El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su Gobierno trabaja en el combate a los incendios registrados en Coahuila, particularmente en el que ocurre en Arteaga, al tiempo que descartó una visita a la zona en su próxima gira por la entidad, para evitar "politiquerías" o "actos propagandísticos".

"Estamos trabajando. Está la Secretaría de la Defensa, Marina, Guardia Nacional. Desde el primer día está el Gobierno federal atendiendo este incendio", dijo el mandatario tras ser cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre el siniestro en Arteaga.

López Obrador insistió en que "desde que recibí el informe, di instrucción de que se atendiera lo del incendio y se está haciendo lo que corresponde".

TAMBIÉN LEE: Reportan 4 incendios forestales simultáneos en región Sureste de Coahuila

Respecto a la posibilidad de visitar la zona en su próxima gira por Coahuila, el presidente descartó tal hecho, pues consideró que "es propagandístico y no tengo yo ese estilo. No soy igual a los otros, no voy a actuar nada más para ir a tomarme la foto".

Por su parte, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, explicó sobre Arteaga que "llevamos actualmente de control del incendio de la parte de Nuevo León el 70 % y en Coahuila el 40 %, hay más de 600 elementos" participando en el combate, además de voluntarios, 16 helicópteros. "Se está atendiendo desde los dos extremos el incendio, tanto de Coahuila como de Nuevo León. Son aproximadamente 180 propiedades que han sido dañadas".

Y sobre cuándo se estima que el fuego podría quedar extinto, el secretario puntualizó que "lo que determina el momento en que podamos terminar con este incendio son las condiciones meteorológicas que se tengan en el área".