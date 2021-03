HOY ES DÍA DE FIESTA

Una fiesta es un suceso en donde se supone que todo mundo está alegre, aunque eso es muy relativo, porque hay fiestas en donde la única persona que no está alegre es la que organizó la fiesta, porque gastó mucho, porque no asistieron las personas que habían asegurado que iban a ir o por alguna otra de entre muchas razones.

De todas maneras una fiesta es una fiesta, una celebración. La palabra fiesta viene del latín festa, plural de festum, que es algo digno de celebrarse, algo que causa alegría. Ese "algo" puede ser de muy variada naturaleza y por eso las fiestas pueden ser también de muchos tipos.

Un cumpleaños, un bautizo, o un aniversario de bodas pueden ser motivo de fiesta, que si se hace muy rumbosa e informal, tal vez le llamaremos pachanga. Si se hace una celebración en la escuela para atormentar… digo, perdón… para festejar a las madrecitas por el diez de mayo, tal vez se le llama festejo, que en otras situaciones tal vez se consideraría que es un ágape, al que, a su vez, también podríamos llamar banquete.

Si el festejo escolar adquiere ciertas dimensiones también puede ser que se le considere un festival, pero cuando es una reunión limitada tal vez le llamemos convivencia, donde la celebración consiste en convivir con algunos seres queridos… y otros no tan queridos.

Cuando trabajas en una empresa estás viendo el calendario para ver cuáles son los días de fiesta nacional, no porque tengas mucho sentido patriótico sino porque ese día no se trabaja, aunque hay personas que nunca trabajan, la diferencia es que en los días de fiesta no van a la oficina.

En la iglesia, las fiestas en honor de alguna figura sagrada o de un acontecimiento importante, son "Fiestas de Guardar" aunque generalmente lo que menos hace mucha gente es guardarse como sucede en el viernes de la llamada Semana Santa, que los católicos señalan como la más importante fiesta de guardar en el año, pero se van de vacaciones a las playas a divertirse como locos.

A los días de fiesta también se les llama "días feriados" pero ese nombre no tiene nada que ver con el dinero al que en México le llamamos feria. Feriado es un día de fiesta porque uno de los significados de la palabra feria es precisamente "fiesta".

El mitote es una fiesta que organizaban nuestros antepasados aborígenes en donde bailaban y bebían. De hecho la palabra mitote viene del náhuatl mitotl que significa bailarín.

Y ya empiezo a despedirme, porque hoy es mi cumpleaños y aunque no haré fiesta alguna, de perdido me como un pastel. Por cierto, sabemos que un cumpleaños es el aniversario del nacimiento de una persona, pero ¡cuidado! No lo confunda -como muchos hacen- con el onomástico, que es el día del santo de una persona, que no necesariamente debe ser la misma fecha de su aniversario.

Ahora sí, con su permiso, me retiro a comer pastel.

ME PREGUNTA:Miranda Ramírez: Si un bebé cumple un año de nacido, ¿se debe decir que celebramos su "cumpleaño"?

LE RESPONDO: No. Tanto en singular como en plural se debe usar "cumpleaños": "un cumpleaños/muchos cumpleaños".

