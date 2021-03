Desapariciones en la Guerra Neoliberal

La noche del 14 de enero de 2016, la periodista de origen canadiense Dawn Marie Paley arribó por primera vez a La Laguna. Su visita era pare reunirse con Silvia Ortíz y su esposo Óscar Sánchez Viesca, integrantes de Grupo Vida (Víctimas por sus Derechos en Acción) y padres de Fanny, joven desaparecida en el año 2004.

Enseguida acompañó a Grupo Vida a las expediciones para buscar restos de desaparecidos, visitó lugares señalados como fosas clandestinas y se percató cómo la organización tomaba la iniciativa en las búsquedas antes que las autoridades.

En esta primera experiencia, la periodista recuerda haber llegado con cuestiones muy generales en su equipaje. Pero su experiencia en Torreón le dejó preguntas más profundas.

Cuando regresó a Puebla, ciudad en la que residía, se había suscitado la detención en Madrid del exgorbernador de Coahuila Humberto Moreira, quien era acusado de corrupción.

Esta situación causó en la periodista más incógnitas. Si bien en México son incontables los lugares donde se han reportado desapariciones a raíz de la violencia, Dawn Marie Paley decidió centrar la investigación de su tesis doctoral en la Comarca Lagunera. El resultado, después de cuatro años, fue el libro Guerra Neoliberal. Desaparición y búsqueda en el norte de México (2020), publicado por la editorial Libertad bajo palabra y el Archivo Municipal de Torreón.

"Desde la perspectiva académica me interesó trabajar en un lugar donde no ha habido tantos trabajos anteriores. Yo no quería repetir ninguna investigación, la idea era intentar contribuir con una investigación más o menos novedosa. Torreón presentó estas circunstancias porque había hablado con varios académicos y estudiosos del tema y me dijeron que no había trabajos de ese tipo en esta ciudad".

Otro factor fundamental para motivarse a realizar este trabajo fue su relación con Grupo Vida y la primera vez que escuchó hablar a Silvia Ortiz sobre el involucramiento de funcionarios estatales en actos de corrupción.

"Eso me llamó la atención porque no es fácil hablar de esas cosas. Es muy peligroso para la gente, también. Me impresionó mucho esa honestidad de la señora Silvia".

Así propuso el término "Guerra Neoliberal" para nombrar al periodo actual de violencia surgido desde la entrada del neoliberalismo al país, a finales de los noventa, cuando muchas personas se trasladaron del campo a trabajar en las maquilas. Con pluma sensible describe su colapso y cómo, tras perder esos trabajos, comienza una guerra contra la misma población. Es un intento por politizar la guerra en el país. Tan sólo en el estado de Coahuila, han desaparecido más de dos mil personas.

"Es poner en cronograma estos eventos y poner la ola de violencia desde la desaparición de Fanny en 2004, pero con la necesidad de verlo dentro del concepto económico y social (...) Nos dicen que estamos en paz, pero estamos viendo niveles de violencia muy altos y pues no tiene un contenido político como el que se tenía durante la Guerra Fría. Esto le sirve mucho al poder, decir 'nomás son gente matándose entre sí, son cárteles', casi casi lavándose las manos".

SOBRE LA CONFUSIÓN

Para Dawn Marie Paley, en el tema de las desapariciones causadas por la violencia, toma papel crucial un personaje incómodo: la confusión.

La periodista comenta que en este tema, existe una enorme confusión que se perpetúa en dos sentidos: una es la promoción de que las todas víctimas estuvieron involucradas en el crimen organizado, discurso que, en palabras de la autora, promueve la idea de que estas personas merecen su muerte o su desaparición.

La otra confusión se siembra al nivel del perpetrador, donde indica que las autoridades venden la idea de que los perpetradores de crímenes actúan a libre albedrío, pero luego aparecen casos como el de los reos del CERESO de Gómez Palacio, quienes por las noches salían a realizar matanzas en bares y quintas, siempre con la supervisión de la entonces directora de la prisión.

"Hay una confusión muy grave en los dos sentidos: quiénes son las víctimas y quiénes son los perpetradores".

Pero para entender el presente hay que comprender el pasado y, en su libro, la periodista también hace una retrospectiva de la región. Con tacto periodístico se dirige a los orígenes, cuando los colonos españoles llegaron a un lugar dotado de agua y acabaron por desaparecer a los pueblos nómadas que habitaban en la cuenca del río Nazas. También menciona la matanza de integrantes de la comunidad china en 1911 y el cese de los cauces del Nazas y del Aguanaval dentro de la zona metropolitana.

"Creo que hay evidencia para decir que, a la vez que un silencio, que una complicidad en la población, en general también hay muchísima lucha. Hoy en día ya sabemos que son más de 120 colectivos de búsqueda en el país. Es una respuesta antes desconocida, un tipo de movilización social que nunca había tenido México".