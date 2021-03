Mujer asiática es víctima de ataque racista y ella manda al hospital a su agresor

De acuerdo a la información compartida por medios estadounidenses, los hechos trascendieron durante la mañana del miércoles en la ciudad de San Francisco, California, donde Xiao Zhen Xie, de 76 años, caminaba por Market Street, cuando fue interceptada por un hombre que la atacó con un golpe en el rostro.

Ante lo ocurrido, la mujer mayor no se quedó de brazos cruzados y con un madero devolvió el ataque a su agresor, dejándolo lo suficientemente herido como para solicitar la presencia de personal médico.

El agresor que fue identificado con Steven Jenkins, de 39 años, fue trasladado a un hospital y arrestado el jueves, según señalan medios estadounidenses.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2