Seis potenciales franquicias de cine que fueron abandonadas

No es sencillo construir exitosas franquicias de cine, se requiere no sólo habilidad para abordar el universo ficticio con creatividad e inventiva, sino también tino para reactivar, actualizar, ofrecer cosas nuevas y saber aprovechar tanto a los involucrados (director, actores, productores, etcétera), como el momento de éxito mediático del proyecto.

Cintas claramente encaminadas a ser el comienzo de una franquicia, quedaron truncadas por el fracaso de la idea. Estos son algunos ejemplos.

Millennium

La propuesta sueca basada en los primeros tres libros que inspiran la idea se convirtió en toda una revelación en cines. El proyecto de David Fincher por su parte, no pasó de la primera película, a pesar de una buena aceptación. Hubo un reboot en 2018 y fue un fracaso, lo que impacta más.

Sahara

La película no fue bien recibida, ni por la crítica ni por la audiencia, así que la intención de comenzar una serie de cintas basadas en las aventuras del personaje central, desaparecieron, en parte también por disputas legales por los derechos de los libros en que se basa y el guión que se usó.

A Series Of Unfortunate Events

A pesar de que la película protagonizada por Jim Carrey no fue una total decepción, tampoco fue un éxito, de modo que a pesar de 13 libros como material base para más historias, sólo hubo una película, los niños actores crecieron y eventualmente Netflix mejor lanzó su propia serie.

Terminator: Salvation

La saga parece intentar reinventarse cada cierto número de años, así que luego de la trilogía original, regresó con nueva energía a cargo de Christian Bale. Salvation debía ser la primera de tres películas, pero le fue tan mal, que hasta ahí llegó. Los nuevos reboots tampoco han tenido suerte, por cierto.

Superman Returns

El personaje no deja de estar presente en la cultura popular, el cine y la televisión, por eso no fue sorpresa que en 2006 se lanzara una nueva cinta. Brandon Routh tomó el papel de Clark Kent y la propuesta era hacer las más secuelas posibles, lo que no sucedió luego de que la cinta fracasara.

Beautiful Creatures

En un intento por seguir los pasos de novelas adolescentes de fantasía llevadas al cine, como The hunger games, Harry Potter o Twilight, Beautiful Creatures debía ser la primera de cuatro películas. Su pobre recibimiento hizo que no hubiera más cintas y nadie ha querido retomar para un reboot.