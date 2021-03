Cura y dos mujeres son acusados de tener relaciones sexuales en el altar de una iglesia

Travis Clark, de 37 años, exsacerdote de Luisiana, y dos mujeres fueron acusados ​​de vandalismo por tener relaciones sexuales sobre el altar de una iglesia en septiembre del año pasado.

Inicialmente los tres implicados habían sido acusados por obscenidad luego de lo ocurrido en la iglesia católica ‘Saints Peter and Paul’ en Pearl River, pero la oficina del Fiscal de Distrito de la Parroquia de St. Tammany reveló la semana pasada los cargos actuales.

Los acusados fueron arrestados después de que un transeúnte los viera a través de una ventana de la iglesia y reportara a la policía. Las mujeres, que trabajan como ‘dominatrices’, Mindy Dixon, de 41 años, y Melissa Cheng, de 28, se estaba grabando durante el acto sexual, reporta el New York Post.

Un abogado de Dixon y Cheng le dijo al portal NOLA.com que los fiscales estatales "sobrepasaron sus límites" al presentar cargos contra ellos. "Está claro que el estado hizo todo lo posible por distorsionar los hechos de este caso para que encajen en su propia narrativa", dijo el abogado Bradley Phillips. “Esto [no es] más que un intento apenas velado de regular la moralidad privada de los individuos. El hecho de que no te guste algo no lo convierte en un delito. Mis clientes esperan su día en la corte mientras continuamos luchando contra esta acusación sin fundamento”, agregó.

Clark fue retirado de la iglesia el día después de su arresto, mientras que el altar fue quemado y se consagró uno nuevo el pasado mes de octubre.