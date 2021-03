Estadounidense 'presume con orgullo' su tatuaje del Club Santos Laguna

Identificado en Twitter como Brandon Toczek, donde asegura ser residente de la ciudad de Tallahassee, en Florida, EUA, compartió el día de ayer una fotografía en la que muestra el tatuaje con el logo del equipo lagunero que se hizo en una de sus piernas.

"¡Pues ahí lo tienen fans del Santos Laguna! Cumplí mi promesa. Aquí está mi tatuaje", dijo Toczek en un tuit donde adjuntó la fotografía de su tatuaje, mismo que fue replicado por la cuenta oficial del equipo en inglés.

Well there you have it Santos Laguna fans! I kept my promise. Here is my tattoo. @ClubSantosEn #modoguerrero pic.twitter.com/U6VIkMTCL2