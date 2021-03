Denuncia agresión durante partido del Santos Laguna por parte del staff

Por medio de redes sociales ha trascendido la denuncia de un hombre que asegura fue agredido por presuntos elementos de seguridad del staff del Estadio Corona, durante el partido del Santos Laguna contra el León que se celebró ayer.

Identificado en redes como Mark E. John, señaló que fue interceptado por el staff mientras él se quitaba un momento el cubrebocas para tomar cerveza.

Tras la llegada de los miembros del staff, una persona que, según Mark, no forma parte del personal de seguridad, le dio la orden de que 'abandonara el estadio' por incumplir los protocolos de higiene.

Videos registrados por testigos, muestran la presencia de policías Municipales y Estatales, mientras uno de los hombres que visten de naranja, que sería un miembro del staff, jala al hombre provocándole la lesión en el hombro.

"Esas personas que andaban de anaranjado, me apercibieron que no debía quitarme el cubrebocas, lo cual es imposible si me estaba tomando una cerveza, bien, todo empeora cuando llega otra persona más, que sin ser autoridad me quieren dar la orden de que debo abandonar el estadio por haber incumplido los protocolos de salud, según ellos, pero los Policías Municipales que ahí estaban dieron cuenta de todo lo anterior, el tipo que se muestra en el vídeo y otro de mayor edad me dislocaron el hombro izquierdo", señala Mark E. John, en su publicación en Facebook, misma donde adjuntó videos de lo ocurrido, así como un par de fotos que exhiben a un presunto miembro del staff y a uno de los policías, quienes le habrían dislocado el hombro.

Tal como se aprecia en uno de los videos, los mismos asistentes exigen al personal de seguridad que dejen a Mark, gritándoles que 'no sean abusones'.

Hasta el momento la denuncia del hombre ha sido compartida más de 100 veces en la red social, generando diversas opiniones.