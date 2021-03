Hombre confiesa antes de morir, que cometió un asesinato hace 37 años

La oficina del fiscal del condado de Plymouth, en Massachusetts, Estados Unidos, informa que en febrero de 2020, al día siguiente de la muerte de Jesse Aylward, un hombre que aseguró ser su amigo contactó a la policía y dio información sobre el antiguo caso sin resolver.

Según esta persona, Aylward le confesó a principios de 2019 que "hace muchos años" había matado a una mujer en Pembroke, un pueblo ubicado en Plymouth.

Una prueba de ADN tomada del cuerpo de Aylward, que falleció a los 58 años, se comparó con la tomada como evidencia en la escena del crimen, donde la víctima fue hallada el 13 de febrero de 1984, estrangulada y apuñalada.

"Me encantaría poder contarles exactamente lo que sucedió en el caso de la Sra. Hannon, pero no puedo. Todo lo que puedo decir es la evidencia que tenemos. Estamos seguros de que Alyward lo hizo", dijo Tim Cruz, fiscal de distrito del condado de Plymouth.

37 years later, justice for Virginia Hannon. Thank you to all those who never gave up on finding her killer. pic.twitter.com/6LYMNb8bIn