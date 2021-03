Santos se va a la fecha FIFA como tercer lugar del torneo después de 12 fechas disputadas. No se van en la situación deseada pues se van cayendo derrotados en casa por un equipo hecho y derecho. Exactamente, lo que muchos temían sucedió, y es inevitable que las dudas surjan otra vez. Más allá de los errores del árbitro que se manejó pésimo con el VAR, preocupa demasiado que la solidez mostrada por el equipo de Almada se derrumbe con dos ausencias, no estuvieron Cervantes ni Muñoz, ambos seleccionados por el Tri preolímpico.

La sensación de ese Santos endeble y que no está para ganar algo importante vuelve a apoderarse de su afición y no los culpo. La raza santista sabe que con los puntos ya obtenidos habrá liguilla, lo que le preocupa severamente es si hay equipo para competir por el título, la afición lagunera se acostumbró a ganar y así quiere seguir, por lo menos intentándolo mano a mano contra el que sea y no caer en situaciones donde dependiendo del rival se midan las posibilidades por tener un equipo limitado.

La situación de la delantera santista es lamentable. Desde YA se debe de estar pensando en traer a dos jugadores en esas posiciones. Lo de Jeraldino ha sido un terrible fiasco que no alcanza ni de engaña bobos porque ni los bobos se creen que el chileno tenga el nivel para jugar en la Liga MX. Contra León el profe Almada prefirió subir a Andrés Ibargüen y abrir al jovencito Campos que echar mano de Jeraldino o el Mudo Aguirre (otro que anda en modo zombie) así es la realidad de los delanteros albiverdes.

Al regreso no habrá pretextos, veremos cómo vuelve el Santos, quizá recupere ya por lo menos a Ayrton Preciado y lo comencemos a ver de una vez por todas y también ver si no regresa, de una vez por todas se nos diga la realidad de un jugador que inexplicablemente no ha podido jugar e ir preparándole la despedida, ya basta.

Esperaba que nos fuéramos a esta fecha FIFA con otras sensaciones pero quizá esta sea la dura realidad del Santos

Manye Castil // @manyecastil