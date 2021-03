Indagan muerte de adulto mayor

La Secretaría de Salud de Guerrero informó que investiga el fallecimiento de un adulto mayor, que ocurrió 40 minutos después de haber recibido una dosis de la vacuna Sinovac en Acapulco.

La tarde del sábado, un sobrino del adulto mayor denunció en redes sociales que su tío falleció 40 minutos después de ser vacunado contra el COVID-19. "El diagnóstico sobre el motivo de la muerte fue trombosis, no soy médico y no tengo el conocimiento suficiente para afirmar que lo causó la vacuna contra el COVID-19, pero varios médicos que sí tienen el conocimiento me comentaron que es uno de los efectos secundarios de la vacuna y muy posiblemente fue la causa de la muerte de mi tío. La vacuna fue la china y se llama Sinovac", escribió Gilberto Quintero, sobrino del adulto mayor. El adulto mayor se aplicó la vacuna en el módulo instalado en la zona Diamante. El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, aseguró que la "conclusión a que se llegó de manera inmediata" es que el hombre no murió por una trombosis. Dijo que se realizarán los estudios necesarios de necropsia y descartó, de manera contundente, que la causa del deceso del hombre se deba a la aplicación de la vacuna.