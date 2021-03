¿De qué tipo de personas te rodeas?¿Sabías que son un reflejo de ti?

¿Conoces el valor de la amistad? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tus amigos, por tus proyectos, por tus sueños?

Hace 1 año me encontraba en un avión directo a Costa Rica para ir a un trabajo que duraría 2 meses, justo llegue el 14 de Marzo, y cerraron fronteras el 17 de Marzo por un virus llamado COVID-19 del que conocíamos muy poco.

Es verdad que Costa Rica es mi segundo hogar, pero esta vez, venia solo y regresaba después de haberme "ido para siempre", pero la vida me tenia otras sorpresas y decidió dejarme aislado, con mis miedos, y mis ganas, en un departamento en San José.

Recuerdo haber estado confuso y preguntarme ¿y si me enfermo? ¿si me da el virus? ¿a quién llamo ahora?, pero recordé lo aprendido en mi andar por el mundo, en mis estudios, conocimiento, pero lo mas importante, lo aprendido de la vida y lo comencé a aplicar y sin querer comencé a atraer personas que vibraban positivo.

De repente apareció gente de todo el planeta que me impulsaron y me ayudaron a crear un proyecto, un movimiento que llamamos #vibremospositivo, y en especial apareció ella, mi socia y "partner in crime" Pamela Marti, una soñadora y adicta a no dejarse vencer por nada ni por nadie, y que sin querer se convirtió en mi hermana tica, mi apoyo incondicional, hasta el punto de ser mi "referencia en caso de emergencia".

Juntos creamos Vibremospositivo, fuimos avanzando, logramos tener la oportunidad de escribir en este medio, el periódico, tener un espacio en un programa de radio, nos inventamos un estudio en sus oficinas, contactamos con lideres increíbles alrededor de toda Iberoamérica que se sumaban a la causa, lloramos, reímos, nos fuimos a la playa, a la montaña, me incluyo en su familia, y yo la incluí en la mía.

Juntos quisimos tirar la toalla, mas de una vez, frustrados, desesperados, dando la milla extra, buscando excusas para continuar.

Juntos nos fuimos transformando interna y externamente, nos retábamos en mente, cuerpo y espíritu, se notaba en la mirada de los dos, en el tiempo.

Juntos vivimos situaciones difíciles, le ataco el virus y se recupero, también vivimos muertes de seres queridos, amigos, preocupaciones personales, económicas, pero decidimos siempre continuar.

Hoy me pongo a pensar que es una de las cosas mas grandes que me regalo la pandemia, y sin duda y con los ojos cerrados puedo decir que es "La amistad", Gracias Pamela por confiar, por apoyar, por brincar, reír, llorar y estar. Gracias por ser… mi "partner in crime"

Te invitamos a que te registres en nuestra página vibremospositivo.com y a seguirnos en Instagram como jorge_lpz, vibremos_positivo2020. Espera nuestro podcast cada viernes por Spotify.

¿Qué valor le das a la amistad?, cuéntame a [email protected]