Hay 35,515 casos activos de COVID en México: Salud

México registró 209 nuevas muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas para sumar un total de 198,036 decesos desde el comienzo de la pandemia, indicaron este domingo autoridades de la Secretaría de Salud.

El número de casos estimados es de 2,390,095 al considerar aquellos que esperan el resultado de la prueba. Entre ellos, hay 35,515 casos activos estimados, es decir, un 1 % del total de enfermos han presentado síntomas en las últimas dos semanas.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto en el de decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Desde el comienzo de la pandemia han sido estudiados en México 5.8 millones de pacientes y hay en el país 1,736,159 personas que se consideran recuperadas después de haber padecido la enfermedad.

Hasta ahora se evidencia una ocupación media del 20 % de camas generales en centros hospitalarios.

En cuanto a camas de terapia intensiva con respirador, existe una ocupación nacional del 24 %.

PLAN DE VACUNACIÓN

Hasta ahora se han administrado entre la población de México 5,612,291 dosis de la vacuna contra la COVID-19, 109,387 en las últimas 24 horas.

Un total de 716,768 personas han recibido las dos dosis necesarias para completar la vacunación.

El programa de vacunación contempla por ahora a los adultos mayores de 60 años, al personal médico y a personal educativo.

Con 126 millones de habitantes, México tiene comprometidos 34.4 millones de dosis de la vacuna estadounidense Pfizer, 79.4 de la británica AstraZeneca, 35 de la china CanSino, 24 de la rusa Sputnik V, 20 de la china Sinovac, 12 de la también china Sinopharm y 51.4 de la plataforma Covax de la OMS.

María Delfina, habitante de 72 años de edad de la colonia Benito Juárez, decidió ponerse la vacuna contra el COVID-19 para tener otra esperanza de vida.

"Para nosotros los mayores es muy importante vacunarnos, porque además de protegernos de esta enfermedad, que ha causado mucho daño en México y en el mundo, les ponemos el ejemplo a los más jóvenes de que todos debemos vacunarnos y seguirnos cuidando", declaró.

"Los que no quieren vacunarse deberían pensarlo bien porque está en juego la vida de todos, si ellos no quieren ponérsela, está bien, pero que recuerden que tienen familia, vecinos, amigos y la gente que está a su alrededor, y si no se vacunan, ponen en peligro a los que aún no pueden recibir la dosis", dijo María del Rosario, otra habitante de la colonia Benito Juárez Primera Sección, quien fue inmunizada este domingo.

Durante la tercera jornada de vacunación en Nezahualcóyotl se superó 50 % de los adultos mayores de 60 años que residen en el segundo municipio más poblado del Estado de México que han recibido la primera de dos dosis contra el COVID-19.

