Acumula país 197 mil 827 muertes por COVID-19

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que México sumó 608 muertes más por COVID-19 con respecto al día previo, por lo que se contabilizan 197 mil 827, así como 5 mil 729 nuevos contagios del virus SARS-CoV-2, para un acumulado de 2 millones 193 mil 639.

En conferencia de prensa, Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, destacó que la epidemia activa se conforma por un promedio de 37 mil 468 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden contagiar; esta cifra equivale a 2% del total de la epidemia.

Agregó que la ocupación hospitalaria a nivel nacional es de 23% y que ninguna entidad reporta 50% de ocupación, tanto en camas generales como en camas con ventilación mecánica. "No ha habido cambio, mantenemos una ocupación aceptable", dijo.

En cuanto a la vacunación contra el COVID-19, señaló que ayer se aplicaron 195 mil 700 dosis, por lo que a la fecha se ha inmunizado a 5 millones 459 mil 14 personas. Detalló que entre el personal de salud, 850 mil 880 ya recibieron la primera dosis y 596 mil 354 completaron su esquema.

Mientras que en adultos mayores, 3 millones 895 mil 4 se aplicaron la primera dosis del biológico y en 81 mil 884 casos ya se aplicaron ambas dosis.

"A todos los adultos mayores que no han recibido la dosis contra coronavirus les pedimos que guarden la calma, no se desesperen, no van a quedar afuera, a todos se les va a vacunar, sólo que se han aplazado un poco los períodos, pero la vacunación es de carácter universal", aseveró.

Previamente a las vacaciones de Semana Santa, la funcionaria llamó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención: "Es importante que la gente no se descuide y mantenga las medidas. El que ya se hayan puesto la vacuna no significa que pueden olvidar el lavado de manos o ignorar la sana distancia. Aún faltan personas por ser vacunadas y no es recomendable bajar los brazos, hay que cuidar a los nuestros".

La directora de Vigilancia Epidemiológica mencionó que hasta el momento la Ssa ha notificado 12 mil 242 eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI), de los que 95 han sido de gravedad.

