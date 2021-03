Príncipe Harry plasma pérdida de Diana en libro infantil

"Me dejó un enorme vacío interior", ha escrito el duque de Sussex en el prólogo de "Hospital by the Hill", un libro dirigido a los menores que han perdido algún familiar durante la pandemia.

El príncipe de Inglaterra ha querido relatar uno de los acontecimientos más fuertes de su vida por medio del prólogo de un libro dirigido a los hijos de trabajadores sanitarios, según el periódico inglés The Times. El sexto en la línea de sucesión al trono ha querido lanzar un mensaje de esperanza a los niños, dado que él experimentó la muerte de su madre en el año de 1997, cuando tenía apenas 13 años. "Ojalá pudiera abrazarte ahora mismo, sólo espero que esta historia te brinde consuelo, al saber que no estás solo", escribió agregando "Con el tiempo te sentirás mejor y más fuerte, y cuando estés listo, hablarás de ello". Harry relata la negación por la que pasó luego del fallecimiento de su madre, sintiéndose solo, triste o enojado, sin embargo, explica lo que lo ayudó a superarlo. El ahora también padre de familia, les hace saber a los pequeños lectores la importancia del trabajo de su familiar, refiriéndose a ellos como personas "amables y cariñosas" por haber elegido ayudar a los demás. Este libro se entregará a todos los menores que hayan perdido un ser querido del sector sanitario, y como parte del Día de la Reflexión, el próximo 23 de marzo en el Reino Unido. "Quería que brindara una conexión, apoyo y esperanza en los difíciles y horribles momentos de duelo. También es un honor y un servicio para los jóvenes, que el duque de Sussex apoye este proyecto y comparta sus palabras, sinceras y honestas, con los niños de todo su país", explicó el autor del libro Chris Connaughton dentro de las declaraciones recogidas por Vanitatis.