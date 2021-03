SU SALUD ORAL

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCAL

Boca sana toda la vida, Ríe toda la Vida. El día Mundial de la Salud bucodental, se celebra cada año el 20de marzo, en 140 países, incluyendo en México, organizado por la Federación Dental Internacional (FDI). Esto inicia en 2013.porque a pesar que todos sabemos que la boca es parte del cuerpo, se le da poca importancia. Este día es para aumentar la conciencia que la estomatología tiene relación total con el ser humano, su salud general bienestar. El 90% de la población mundial sufrirá enfermedades orales en su vida, siendo la mayoría de ellas evitables, con el apoyo gubernamental en temas de salud, apoyo de la sociedad, prevención, detección y tratamiento a tiempo de parte de los pacientes, acudiendo con el estomatólogo. Recuerde no solo vemos dientes. Toda la población puede apoyar esta iniciativa, promoviendo la salud oral en las comunidades, la Asociación Dental Mexicana, con todos sus colegios filiales a nivel nacional, las facultades de odontología, trabajamos para concientizar lo importante de su boca, evitando caries, enfermedades periodontales, cáncer oral, trauma oclusal, entre otros, todas estas le pueden causar enfermedades generales. Hemos trabajado durante años, para concientizar sobre este tema de salud bucal, sabemos que causamos temor, y además el tema del costo, hay muchas formas de prevenir, y el gasto en la mayoría de los casos lo efectuamos en otras cosas menos importantes. Nunca es tarde para iniciar a atenderte, tu vida tu cuerpo te lo agradecerá. Los adultos sanos deben de tener de 28 a 32 órganos dentarios y ninguna cavidad e inflamación, ni aftas, ni falta de salivación, todo esto se debe revisar, el mito que cuando sea grande llegare sin dientes, Ud. lo puede evitar. Los órganos dentarios de los niños llamados dientes de leche, también hay que cuidarlos, el mito, al cabo se van a caer, es erróneo, el mito que las embarazadas no se atienden no es real. Queremos sonrisas saludables, boca sana cuerpo sano. Estamos para apoyarte. Recuerda la salud oral, es importante para la salud integral.