Muere por neumonía atípica; solicitud negada

En septiembre de 2020, el padre de Carlos Sesma murió por COVID-19, la familia cuenta con la prueba PCR, así como con placas de tórax y demás información clínica, pero el acta de defunción indica "neumonía atípica, trombosis venosa profunda y falla cardíaca", por lo que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF) determinó que no podrá recibir el apoyo de 11 mil 460 pesos que brinda el gobierno de México.

El organismo indicó que a la fecha se han rechazado más de 96 mil solicitudes y entre los principales motivos se encuentra que "la causa de muerte no es válida"; en aquellos casos en donde el acta de defunción no contenga que el fallecimiento fue a consecuencia de coronavirus -o relacionado con éste en cualquiera de sus variantes- confirmado, probable o sospechoso, la ayuda económica no podrá ser entregada.

Sesma hijo es abogado de profesión y dirige una organización no gubernamental en defensa de los derechos humanos, debido a que 2 mil 719 mexicanos se acercaron para pedirle asesoría porque no accedían al apoyo de gastos funerarios brindados por el gobierno. Ante la alta demanda, él decidió comprobar de primera mano que hay parcialidad al resolver el apoyo, puesto que su papá falleció de COVID y no le dieron la ayuda económica.