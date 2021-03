LO MÁS IMPORTANTE DEL IDIOMA

En diversas ocasiones hemos comentado aquí que el idioma y la lógica no se llevan muy bien. Es muy común que entendamos al idioma como un sistema preciso, como una ciencia exacta que tiene principios o bases rígidas e inflexibles, pero la realidad es diferente.

Ciertamente el idioma tiene una base lógica construida con normas bien establecidas, nos dice claramente que en una oración debe haber sujeto y predicado, nos dice cuáles son los adjetivos, los sustantivos, cómo hay que conjugar un verbo y mil cosas más.

Sin embargo, por su misma naturaleza cambiante, que se da como consecuencia de la evolución natural del ser humano, esas reglas se rompen con frecuencia y entonces la lógica no funciona.

Eso es lo que debemos recordar del lenguaje, que siempre está cambiando. Si busco la palabra huésped en el diccionario encontraré que tiene cinco significados. El primero es el que yo ya imaginaba "persona alojada en casa ajena", pues sí, claro… pero luego leo el quinto significado y me traumo porque dice exactamente lo contrario: "huésped: persona que hospeda en su casa a otra". entonces, ¿qué? ¿En qué quedamos?

Y digo que me traumo -o más bien, me traumatizo- porque no entiendo que en un diccionario de la Real Academia pueda haber una misma palabra que se use para expresar dos conceptos exactamente opuestos.

Pues es que así es el idioma, que tiene sus reglas, pero ellas tienen muchas excepciones y como el uso y la costumbre son importantes factores para establecerlas, entonces constantemente hay cambios determinados por el lugar, el tiempo, las tradiciones y muchas influencias más.

En un periódico de habla hispana que se publica en Estados Unidos me encontré una nota sobre un accidente que decía "la aseguranza del coche no estaba pagada". En esa región le llaman aseguranza al seguro que en inglés se dice insurance. El problema es que si la nota dijera que "el seguro del coche no estaba pagado" los lectores no entenderían claramente la idea.

Esto nos enseña que en las cosas del idioma debemos ser un poco más flexibles y aceptar los cambios que vengan porque son un síntoma natural de la evolución que se presenta en un sistema como éste y que se da, como dirían ahora, orgánicamente.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA:Lourdes Montero: La palabra "ti" debe o no llevar acento.

LE RESPONDO:La palabra "ti" es un pronombre y no debe llevar tilde, nunca. En general los monosílabos no llevan tilde porque solamente tienen una vocal. Cuando lo llevan, se trata del acento diacrítico que es el que sirve para diferenciarlos. Ejemplo: "Él" cuando es pronombre, lleva acento diacrítico para que no se confunda con el artículo "el": "El libro es de él". La palabra "ti" no lleva acento porque no hay otra igual con la que pueda confundirse.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Dijo León Tolstoi: "A veces buscamos la felicidad sin saber dónde, como el borracho que busca su casa: sabe que tiene una pero no sabe donde está".