Australia es invadida por la 'peor' plaga de ratones

De acuerdo a las autoridades del país, la plaga se debería a una severa sequía y a las abundantes lluvias que produjeron cosechas recientemente.

A través de redes sociales, usuarios han compartido diversos videos en los que se aprecia a los roedores invadir desde los cultivos hasta el interior de las casas.

Asimismo habitantes de la región han expresado su preocupación por la situación, pues temen que los ratones puedan contaminar el agua o los cultivos, además de quejarse del olor que sus cadáveres producen.

Kaza from Dubbo says she has 14 traps at home but that still isn’t enough to curb the mouse infestation. She went to buy more but the store are all sold out. #mouseplague @GuardianAus pic.twitter.com/EawXoD5Zrg