Pese a la emergencia forestal que ha causado en la provincia de Coahuila el incendio en la sierra de Arteaga, el superdelegado del Gobierno federal en el estado, Reyes Flores Hurtado, muy quitado de la pena se presentó hasta el jueves en la mañana y literalmente con las manos vacías en el Centro de Mando, donde se controlan las acciones para combatir las llamas, que han consumido más de 4 mil hectáreas de bosque. Nuestros subagentes, disfrazados de botella de agua purificada, nos reportan que el interés por aprovechar el reflector y llevarlo a sus redes sociales, igual que con el Plan Nacional de Vacunación, fue más que claro. Aunque el siniestro comenzó el martes en la tarde, decidió ensuciarse los zapatos días después. Según los subagentes, no fue al lugar para ayudar, sino en actitud de confrontación para defender al Gobierno federal y regañar de paso a la incómoda prensa porque lo cuestionó respecto al desastre ecológico, por lo que recetó a los comunicadores una "danza de cifras" para que vieran cómo la Federación ha estado harto preocupada por los hechos.

Dijo que mandó tres helicópteros para combatir el fuego y se sacó de la manga que ya hace trabajo de campo, buscando a los damnificados y, aunque nadie lo vea, está luchando para apagar el siniestro, en coordinación directa con el secretario de la Defensa Nacional. En su dislexia, el funcionario federal también jura y perjura que existe el Fonden, que todo mundo está mal informado y se evaluará si realmente Coahuila requiere apoyo, pues ya se le ayudó enviando al Ejército, la Guardia Nacional y la Conafor, o sea, más que suficiente. Los chismosos subagentes comentan que a don Reyes le caló hondo que el "góber" rijoso Miguel Riquelme asegurara que se estaba aventando el tiro solo, invirtiendo recursos propios, porque de la Federación, ni una llamada. Y así, con menos de una hora en el lugar, el delegado arregló el mundo y prefirió pasearse cómodamente visitando medios de comunicación para asegurar en su versión que la estrategia para controlar el fuego en Arteaga está en manos del Gobierno federal.

*************

Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ayer de manera inapelable sepultar los sueños de la Coalición "Juntos Haremos Historia", integrada en Coahuila por Morena, PT y la UDC, por lo que ya no podrán ir juntos a las elecciones del próximo 6 de junio, nuestros subagentes nos reportan que habrá muchos damnificados, pues, como dice la canción, "todo se derrumbó"… Dado que, según el calendario del Instituto Electoral de Coahuila, el próximo jueves 25 de marzo comienzan los registros y el proceso termina el 29, a la voz de "ya" cada uno de ellos tendrá que encontrar prospectos para postularlos como candidatos en los 38 municipios y presentar sus planillas, lo que significa que ahora hasta se harán competencia. También aseguran que el partido de la Cuatroté aprovecharía para madrugarle a la desarticulada militancia y utilizar el método del "dedazo"… Perdón, de encuestas, e imponer a sus abanderados en las principales ciudades, como Torreón y Saltillo, con lo que los golpes por arriba y debajo de la mesa se agudizarán y el día de la votación pasarán la factura. Dicen los que saben que por eso recientemente al expanista José Ángel Pérez se le unieron otros "calefactos" que quisieron enviar un mensaje de unidad para ser tomados en cuenta, en contraste con el expanista "fitness" Luis Fernando Salazar, que permanece en modo "silencio" y nomás gastando en su precampaña en las inestables redes sociales, donde desde luego es más cómodo esperar la bendición de su amigo Mario Delgado. Habrá que ver cómo le hará el partido de moda con el requisito del género.

*************

Quienes contestaron con una maniobra propia de tenis fueron las autoridades municipales de Torreón, que dijeron que no son por irregularidades las observaciones que por más de 300 millones de pesos para la Presidencia Municipal y los órganos desconcentrados como Simas, Implan, SIMV, entre otros, les hizo la Auditoría Superior del Estado ASE respecto a la cuenta pública 2019. Afirman que solo se trata de una "interpretación" del órgano auditor, lo que provocó el señalamiento, pero que se solventarán, aunque ya se les agotó el plazo. Por lo pronto se abocaron a atajar los nuevos cuestionamientos financieros de parte de la estridente y oficiosa oposición en el cabildo que les preguntó la causa por la que en febrero de este año se pagaron 11 millones de pesos más en Servicios Personales, dícese la nómina, que en 2020. "Son pagos de retroactivos" fue toda la explicación que recibieron. Y en medio de discusiones por uno y otro punto, el que les contestó a los priistas que la explicación era muy parecida a cuando ellos eran Gobierno fue un regidor panista a quien no le conocían la voz y ahora, a meses de terminar la administración, se acordó de defender su partido.

*************

Quien por tercer día consecutivo se la pasó ahora en su faceta de "apagafuegos" en la Sierra de Arteaga fue el "góber" epidemiólogo y virólogo Miguel Riquelme, coordinando la estrategia que alrededor de 500 brigadistas de diferentes dependencias aplican en los frentes de trabajo que se abrieron para vencer el feroz incendio, del que no se tiene precedentes en la historia reciente por su intensidad y dimensión y parece no dar tregua. Con un control del fuego hasta ayer viernes del 15 por ciento y una liquidación del 5 por ciento, se ha estado trabajando con tres helicópteros aportados por la provincia de Coahuila y dos de la Guardia Nacional. Nuestros subagentes, disfrazados de ración alimenticia energética, nos comentan que la prioridad es detener el avance del fuego, y así se hizo saber al darles salida a las cuadrillas de brigadistas; y aprovechando que mejoró el clima, las autoridades ordenaron que se enviaran 10 camiones bulldozer para avanzar en las labores terrestres, abriendo brechas cortafuego, con el fin de evitar la propagación de las llamas. Mientras la emergencia no da tregua, ayer por fin hizo acto de presencia la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, para traer el saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, entretenido en sus pleitos en la Mañanera, ni un mínimo comentario ha hecho del desastre ecológico que se vive en Coahuila y en el que de mucho serviría que apoyara con aeronaves de mayor capacidad de descargas de agua, ya que con visitas de funcionarios de la Cuatroté, que nomás van a ver, pues como que no habrá diferencia.

*************

Pues que ya se supieron las maniobras electorales que sutilmente empezaron a realizar Servidores de la Nación en Coahuila con los adultos mayores que acuden a recibir la vacuna anti-COVID en los centros de vacunación que tienen acaparados en zonas periféricas y comunidades rurales. A ellos, al igual que a los que en estos días les están pagando adelantadas sus pensiones del Bienestar de dos bimestres, marzo-abril y mayo-junio, les están recordando el "gran apoyo" que reciben con su vacuna y sus pagos de programas sociales de parte de la Cuarta Transformación y la necesidad de apoyar al Gobierno de la Esperanza para que siga fluyendo la ayuda. Nuestros subagentes de la tercera edad, que se han formado para que les apliquen el biológico, aseguran que cuando los acomodan en la fila los animan a que no corran el riesgo de perder los beneficios que les brinda el Gobierno federal.