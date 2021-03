Camerata de Coahuila estrena obra de Louise Farrenc

Con motivo del mes de la mujer, el día de ayer la Camerata de Coahuila realizó su cuarto concierto de la temporada Primavera-Verano 2021 en formato virtual, mismo donde interpretó por primera vez el Quinteto para piano No. 1 en La menor de la compositora francesa Louise Farrenc (1804-1875).

Hasta el momento, la Camerata de Coahuila ha informado que seguirá con los conciertos virtuales, debido a las restricciones sanitarias de la pandemia, por lo que este concierto, realizado en punto de las 20:30 horas en el Teatro Isauro Martínez, no fue la excepción.

Los artistas que se encargaron de dar vida a la obra de Farrenc sobre el escenario del TIM, fueron Ismael Estevané al violín, Mariana Chabukiani al piano, Babken Vardyan en la viola, Laila Kanniña en el violoncello y Gabriel Robles en el contrabajo.

Aunque la pieza de Farrenc fue compuesta en 1842, esta no había sido ejecutada en México. La obra consta de cuatro movimientos (Allegro, Adagio non troppo, Scherzo presto y Finale allegro), mismos que fueron ejecutados por los cinco músicos de la Camerata durante casi media hora. Cabe recalcar que los artistas salieron protegidos con cubrebocas, pues la pieza no incluye instrumentación de viento.

En la pandemia, las presentaciones de Camerata de Coahuila han sido transmitidas empleando varias cámaras de video para ofrecer distintas tomas de los músicos.

Durante la transmisión en vivo, el concierto tuvo una visualización promedio de 190 espectadores.

SOBRE LA COMPOSITORA

Su nombre real fue Jeanne-Louise Dumont y nació el 31 de mayo de 1804 en París. Desde muy pequeña recibió estudios de pianos y a los 15 años fue aceptada en el Conservatorio de París, donde durante 30 años fue maestra de piano. Murió en 1875.

La obra

Quinteto para piano No. 1 en La menor.

Pieza de Louise Farrenc.

Compuesta en 1842.

Cinco músicos de Camerata ejecutaron sus cuatro movimientos.