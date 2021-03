Van tras responsables de incendio en Arteaga

La Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del incendio en la Sierra de Arteaga.

Ayer, en entrevista, el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que ya se ha asignado personal y se dará celeridad a este asunto.

"Ya está la Fiscalía del Estado trabajando en ello. Ya está abierta una carpeta y se está dando celeridad por parte del personal que designó por parte de la fiscalía para poder dar respuesta en las próximas horas", declaró.

Asimismo indicó que no se había dado una condición semejante en años anteriores. "Pero estamos actuando los tres niveles de gobierno juntos".

Cabe mencionar que en redes sociales no oficiales se difundió un audio donde se atribuye el incendio a turistas de Nuevo León que realizaron una carne asada, sin embargo esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Hasta la noche de ayer, se había controlado 30 por ciento del incendio

Luego de que el gobernador se quejó de la falta de apoyo con recursos económicos por parte del Gobierno Federal, el delegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado aseguró que la Federación tiene la responsabilidad y la coordinación del control del incendio forestal en la sierra de Arteaga. Incluso, dijo que el 80 por ciento del personal que se encuentra realizando tareas para sofocar el fuego en la zona es federal. "Ha habido desinformación en el tema, lo que te digo en concreto es que la coordinación y todo el esfuerzo de la estrategia está en manos del Gobierno federal y el 80% del personal que está trabajando en la contención es personal federal", apuntó.

En su visita a La Laguna, agregó que en el lugar hay un despliegue de 519 elementos y brigadistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Dijo que en coordinación con la Conafor ha planteado la aprobación del Programa federal Sembrando Vida para una campaña de reforestación en la zona afectada. Y descartó la declaratoria de emergencia para Coahuila por parte del Gobierno federal.

"La declaratoria de emergencia que está haciendo el Gobierno del estado fue una declaración económica que lo que provoca es un llamado a la población a la responsabilidad y a que no provoquemos ese tipo de daños pero no necesariamente es un procedimiento que tienen con la declaratoria de desastres del Gobierno federal, son dos cosas distintas. Afortunadamente aquí no hay daño a la población y a la infraestructura".

13 MIL MILLONES COSTARÁ REFORESTAR

La reforestación de las 5 mil hectáreas en las áreas boscosas de Coahuila y Nuevo León, que fueron afectadas por el incendio costará más de 13 mil millones de pesos, así lo indicó el activista Alejandro Argüelles quién es miembro de la asociación Apoya tu Bosque Local.

Para realizar la reforestación se tendrán que utilizar 6 millones de árboles y esto costaría 13 mil millones. En entrevista, indicó que la pérdida de estos árboles representa decenas, incluso más de 100 años de crecimiento de la flora en la Sierra de Arteaga.