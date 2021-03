Limusina que transportaba a una novia se incendia camino a la boda

La escena que ocurrió en Las Vegas, durante el sábado pasado, fue registrada por un conductor que notó que el lujo vehículo se encontraba envuelto en humo.

De acuerdo a la información compartida por medios estadounidenses, el conductor paró el vehículo inmediatamente al percatarse que éste olía a quemado y que emanaba humo del asiento del conductor.

La novia tuvo que llegar a su boda en otro transporte.

Limo with bride on way to Las Vegas wedding catches fire. | https://t.co/IyghUy54tI (Video: Kaylee) pic.twitter.com/fe1H8opLM3