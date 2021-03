Emma Coronel renuncia a su derecho de audiencia preliminar 

Coronel enfrenta cargos por delitos cometidos desde 2011 hasta enero de 2017 en "México y otros lugares", según la denuncia penal que motivó su orden de arresto.

La esposa de "El Chapo" fue arrestada en un aeropuerto de Virginia el pasado 22 de febrero. En 2019, Guzmán Loera había sido hallado culpable en Nueva York de enviar toneladas de drogas a Estados Unidos por más de 25 años.

Coronel Aispuro, de 31 años, enfrenta un mínimo de 10 años y un máximo de cadena perpetua en Estados Unidos por su participación en el tráfico de estupefacientes del Cártel de Sinaloa liderado por su marido, dijo en febrero pasado la jueza Robin Meriweather, del tribunal federal para el Distrito de Columbia.

Coronel asistió casi diariamente al juicio de "El Chapo", quien desde su sentencia en julio de 2019 está recluido de por vida en la prisión ADX de máxima seguridad en Colorado.

Las revelaciones de su arresto han causado polémica, pues documentos de autoridades mexicanas y estadounidenses mostraron el intento fallido de Coronel para una última y tercera huida de su esposo, "El Chapo", tras su arresto en 2016.

Update on Emma Coronel Aispuro, wife of El Chapo:

Just filed in Washington, DC federal court — she waives her right to a preliminary hearing, still has not entered a plea to the charges against her. pic.twitter.com/dqnCnmnTHh