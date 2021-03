Tres independientes buscarán la presidencia en Monclova

De los cuatro aspirantes a candidatos para la alcaldía de Monclova, tres continúan en la carrera política y uno se quedó en el camino, al renunciar a su postulación.

En el Comité Municipal Electoral de Monclova, del Instituto Estatal Electoral (IEC), quedaron registrados los precandidatos que cumplieron con todos los requisitos para ser candidatos independientes.

Estos son el ex regidor independiente, ex diputado federal panista y simpatizante de Morena, César Flores Sosa; el ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Edgar Ávila; y el empresario restaurantero y ex director de Seguridad Pública de Monclova, Bretón Echeverría Vitali, informó Marco Antonio Galvan, titular del IEC en la capital del acero.

El funcionario electoral explicó que el cuarto aspirante, Roberto Ramos Martínez, desistió a su postulación un día antes de la entrega de las firmas de apoyo de los ciudadanos.

Dio a conocer que entre los días 23 y 24 de este mes llegarán las constancias que oficializan las candidaturas de los tres aspirantes independientes.

Agregó que a partir del día 25 y hasta el 29, el instituto recibirá los registros de los candidatos a la alcaldía postulados por los partidos políticos.

Solo habrá una coalición, la del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el de la Revolución Democrática (PRD).