Ocho interesantes películas románticas de ciencia ficción

Las películas románticas siempre tienen un halo nostálgico y entrañable que nos hace regresar a ellas cada que buscamos historias para recordar.

Estas son algunas cintas que en su narrativa, se combinan con la ciencia ficción de una forma que el relato se crece de sus elementos, ofreciendo un producto interesante, entretenido, incluso memorable.

Wall-E

Una historia que recalca la importancia del contacto y la socialización, de detenerse a escuchar, no sólo aparentar oír, y de que la felicidad está en los pequeños detalles, no en la pasividad.

Palm Springs

Una comedia que le da su propio giro a las historias sobre personas atrapadas en bucles temporales, aprovecha para reflexionar sobre las decisiones de vida, y que funciona gracias a sus actores.

About time

Relato romántico sobre una pareja donde él tiene la habilidad de viajar en el tiempo, que le permite cambiar en lo que cree ha errado. Invita así a pensar en la importancia de los éxitos como las caídas.

Her

Con un toque más reflexivo y sombrío que otras, habla sobre la dependencia tecnológica, la pérdida o la inhabilidad para conectar con otros, a través de un hombre ‘enamorado’ de su I.A.

Never let me go

Adaptación del increíble libro homónimo, la historia sigue a tres amigos aprendiendo sobre la vida, la muerte, el amor y la trascendencia, en un mundo distópico en que nacieron, sólo para morir.

Eternal Sunshine Of The Spotless Mind

Su fascinante narrativa explora los rincones de la mente, los recuerdos y las relaciones interpersonales, con una pareja que se conoce, se enamora, se separa y opta por forzar a olvidarse.

The map of tiny perfect things

Dos jóvenes atrapados en el mismo día, reviviéndolo sin fin, deciden comenzar a recolectar todos los momentos ‘perfectos’ a su alrededor, para así elegir ser felices y/o dejar de estar solos.

Perfect Sense

Se ambienta en un futuro imaginado en que inexplicablemente las personas comienzan a perder uno a uno los sentidos. La vida cambiará, terminará, y esta pareja sufre, pues se acaba de conocer.