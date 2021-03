Tripulación de vuelo asiste el nacimiento de un bebé a mitad de viaje

El personal asistió al médico que afortunadamente se encontraba en el avión, que viajaba de Bangalore a Jaipur, ambas ciudades de la India.

El avión partió a las 5:45 de la mañana y llegó a su destino alrededor de las 8, detallan los medios locales.

Tanto la madre como el bebé se encuentran en condición estable, dijeron los funcionarios del aeropuerto, que tenían preparados ya una ambulancia y personal médico listo para atenderlos, en cuanto el avión aterrizara.

El médico que dio a luz al bebé, la doctora Subahana Nazir, es una trabajadora de la salud del Ferrocarril Noroeste de la India. El servicio ferroviario elogió sus acciones con una publicación de Twitter en que escribieron: "Comprometida con el deber... En cualquier momento ... En cualquier lugar".

IndiGo por su parte también agradeció en un comunicado tanto a su personal como a la doctora Nazir.

Committed to duty... Anytime.... Anywhere

Dr. Subahana Nazir, a Railway Doctor of @NWRailways while traveling @IndiGo6E from Bengaluru to Jaipur attended to a medical emergency and helped deliver a baby on-board. #ProudRailwayWomen pic.twitter.com/9DWrhEFqvI