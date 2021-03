Tren de pasajeros se queda sin frenos y comienza a ir marcha atrás en la India

El tren recorría de Nueva Delhi a Tanakpur y las autoridades debieron cerrar todos los cruces ferroviarios para evitar accidentes.

Inicialmente intentaron detener el tren a la altura de la ciudad de Banbasa, poniendo piedras y tierra en las vías, pero no tuvieron éxito. Afortunadamente lograron su cometido en la ciudad de Kathima, recoge la agencia Ruptly.

Uttarakhand: #PurnagiriJanShatabdiExpress rolled over for nearly 35km due to brake failure in #Tanakpur . The train was stopped by putting soil and aggregates on the track between Banbasa and #Khatima . pic.twitter.com/ZI6lTGOn3w