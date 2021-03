Joven se hace viral por lo largo que es su dedo medio

Olivia Mercea de 16 años y que vive en Arizona, Estados Unidos, tiene un dedo medio que mide aproximadamente 5 pulgadas, que son unos 12.7 centímetros, lo que la ha vuelto viral en redes sociales.

La joven dice que a pesar de lo inusualmente largo de su dedo, realmente no se dio cuenta que era significativamente diferente sino hasta hace un par de años, si bien antes se sentía avergonzada de este rasgo.

“¡Mis dedos de los pies también son muy largos! Cada vez que se me cae algo mientras me baño, lo recojo con los dedos de los pies en lugar de estirarme", comenta ella, una vez que su clip en TikTok se hizo viral, cita el New York Post.