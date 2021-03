A Beto no se lo trago la tierra: familiar de persona desaparecida en Allende

En el marco de la ceremonia que se realizó el jueves en el memorial por las personas desaparecidas en Allende, a 10 años de la masacre registrada en esta ciudad del Norte de Coahuila; una mujer subió al estrado y pidió a las autoridades justicia y señaló que las desapariciones siguen registrándose, cómo el caso de su hermano, desaparecido hace un año.

"Este no es, como dijo la compañera, un reclamo. Es un grito de auxilio, es un grito de ayuda. A mi hermano lo desaparecieron el año pasado, el 08 de marzo, hasta ahorita hay culpables, hay muchos testigos. Lo hemos buscado, mas no lo hemos encontrado, a mi hermano no se lo trago la tierra", señaló Cristina Sánchez.

Lo anterior, lo manifestó casi al final de la ceremonia, una vez que terminaron los discursos del colectivo de familias de personas desaparecidas "Alas de Esperanza" y de las autoridades que acudieron al memorial; quienes se preparaban para realizar una guardia de honor en el obelisco que se construyó como memorial.