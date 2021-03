Aglomeran jóvenes registro de UNAM

Con filas entre comerciantes sin medidas contra contagios de COVID-19, aspirantes a un lugar en licenciaturas de la UNAM continúan con su registro presencial en las instalaciones.

"La verdad es que hay mucha gente, pero es muy rápido el registro. Me tardé poco más de 15 minutos; dentro del módulo todo está perfecto, con todas las medidas: distancia, gel y muy ágiles", contó David Andrade, aspirante a químico.

En la entrada a Ciudad Universitaria sobre Avenida del Imán vendedores de comida sin cubrebocas ofrecen alimentos a los jóvenes y sus acompañantes.

Ya sobre las puertas de ingreso, un par de hombres gritan sin mascarillas para ofrecer sus productos como lápices para los trámites, caretas, libretas, gomas y hasta cubrebocas.

Además, ciclistas y corredores sin protección alguna para, supuestamente, evitar sofocarse con el ejercicio, pasan por la vía esquivando a quienes esperan afuera.

En la esquina de Avenida del Aspirante y Avenida del Imán, cientos de padres esperaron a sus hijos, algunos comiendo y otros sin guardar la distancia necesaria.

Sin embargo, esto no desanimó a los estudiantes que buscan ingresar a alguno de los planteles de la UNAM. Los jóvenes, además, resaltaron la eficiencia de la institución en el proceso del trámite, pues fue bastante veloz.

"No estuvo tan tardado el proceso, pasé y tuve que firmar algunos papeles, luego me tomaron la foto, mis huellas y mi firma. Todo el tiempo están marcando la distancia, bueno, adentro, afuera no tanto", contó Jean, quien busca estudiar Relaciones Internacionales.

Previo al nuevo ingreso, los aspirantes batallan con las clases en línea y la preocupación de no estar preparados para el examen pues, a su parecer, las clases han sido reducidas.

"Es muy feo estar en línea. No es lo mismo, cuando vas a la escuela puedes estar con tus compañeras y platicar un ratito. En línea sólo es entrar a clase y ya, no tienes una plática, ni comunicación con tus amigas. No son las mismas horas de escuela, tenemos muchas menos horas de clase", contó Frida, aspirante a estudiar Administración.

Los jóvenes que planean ingresar al próximo ciclo escolar reconocen también que terminarán su educación media a distancia, lo cual les deja un amargo sabor de boca, pues se perdieron de las clases y la convivencia que pudo haberles traído esta etapa escolar.

"Se siente feo terminar la preparatoria en línea porque cuando inició la pandemia yo creí que iba a durar una semana a lo mucho, pero ya pasó más de un año", contó Jean.