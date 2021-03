Indaga presidencia a juez que frenó ley eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador relevó ayer que, 10 días antes de que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgara la primera suspensión contra la reforma eléctrica, éste ya había sido "corregido" por un magistrado, tras hacer extensivo el efecto de una resolución de amparo pese a que no contaba con facultades para ello.

"Diez días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa o un particular, sobre la reforma eléctrica, le habían corregido la plana a ese juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole de que no podía conceder suspensión a quién no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión", señaló.

"Entonces es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo".

En su conferencia matutina, el mandatario aseguró que ayer, durante la reunión del gabinete de seguridad, el Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, le informó sobre el revés que recibió el juzgador, mismo que será utilizado por el Gobierno federal para complementar las acusaciones en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

"Entonces vamos a enviar, como complemento de pruebas, al Consejo de la Judicatura esa resolución que fue resuelta por unanimidad, es decir, todos los magistrados; pero antes de que el juez resolviera sobre lo de la industria eléctrica", insistió.

Incluso López Obrador pidió que se proyectara el documento en la pantalla del Salón Tesorería para dar lectura al fallo contra el juez que él mismo denunció hace días.

"Los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo", citó.

"Y le modificaron la sentencia. Pero eso lo tiene que revisar la Judicatura. Solo lo expongo porque se rasgan las vestiduras hablando de que es una intromisión al Poder Judicial y que no debemos intervenir".

El 12 de marzo, el presidente arremetió contra un juez que otorgó una suspensión provisional para frenar la entrada en vigor de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

El mandatario interpuso una queja contra ante el CJF y, en una carta al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, demandó revisar su desempeño.

DECIDE SUSPENSIÓN

Este viernes, el juez Juan Pablo Gómez Fierro dará a conocer si mantendrá las suspensiones que frenan la entrada en vigor de la reforma eléctrica hasta que decida si es o no inconstitucional.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ayer miércoles el juez escuchó a los representantes legales de tres empresas y del gobierno federal, quienes presentaron argumentos a favor y en contra de las suspensiones.

López Obrador enviará al CJF como complemento de prueba un error que cometió el juez Gómez Fierro, en un caso similar a la suspensión temporal que concedió.

