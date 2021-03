En riesgo, candidaturas de mujeres contra la violencia de género

Los partidos son las células desde donde la paridad de género se promueve o se obstaculiza. En el caso de los partidos mexicanos, de acuerdo con el diagnóstico Atenea, realizado por ONU-Mujeres y el PNUD: sólo 3 partidos de 9 cuentan con regulación explícita en sus estatutos sobre el tema de la participación igualitaria. Además, registró que las mujeres en las máximas instancias de los partidos representan apenas 25.4%. Por otro lado, la disparidad en la entrega de recursos es insultante: en el rubro de autofinanciamiento de las campañas, sólo 33% de los recursos es asignado a mujeres.

Uno de los mayores retos que enfrentan actualmente las mujeres en sus partidos, es la decisión que toman las cúpulas directivas para permitirles la reelección cuando es el caso o para incorporarlas como candidatas. El hecho de ser feministas y tener causas irrenunciables, las coloca en una cuerda floja. En Morena, particularmente después de la batalla que dieron varias mujeres con el lema #unvioladornoserágobernador para evitar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, es aún más evidente.

Lorena Villavicencio me comparte que sus posturas pueden tener implicaciones: "Ejerzo mi libertad de expresión y eso incomoda a algunos. Soy de las pocas diputadas que ha exigido se retire registro a Félix Salgado Macedonio y espero que ello no implique un veto para nosotras. Lo digo con claridad. Si no soy candidata a diputada federal es porque me vetaron por ser congruente y expresar mis ideas con libertad, siempre defendiendo mis causas, todas ellas de izquierda, feministas y garantistas".

Por su parte Wendy Briceño me comenta: "Como aspirante no espero apoyo, sino reglas claras, información clara, procesos transparentes y, como llaman, suelo parejo para todas las aspirantes". Considera que Morena es progresista y advierte: "Siendo congruente con mi feminismo, no creo en pedir permiso a las cúpulas, ni el aval incondicional a todo lo que se decide al interior del partido, y eso lo he dejado claro con mis actos y palabras; sí creo en el respeto y en la camaradería con compañeros y compañeras militantes".

Lucía Rojas feminista, lesbiana y diputada federal sin partido desde 2018 quien es de las congresistas que más auténticamente ha defendido en tribuna la equidad y ha dado la batalla contra la violencia de género, podría reelegirse de no ser por las reglas que colocan a los partidos como filtro de la reelección. Es el ejemplo más claro de una política entregada, que no rinde cuenta a las cúpulas. Cuando le pregunto si será promovida para reelegirse, me responde que Movimiento Ciudadano no le dio condiciones dignas de competencia, que esos espacios se reservan para los mismos de siempre.

La paridad en los espacios públicos avanza gradualmente gracias a reformas legislativas impulsadas en los últimos años. A principios de los 90, de cada diez candidatos una era mujer, ahora casi 5 de diez candidaturas son de mujeres.

En 2014, se dio un primer gran paso con la reforma constitucional que establece que los partidos deben garantizar que al menos la mitad de sus candidaturas en las legislaturas sean ocupadas por mujeres. Además, en 2019 se aprobó la reforma constitucional de "Igualdad en Todo" que impulsó paridad en organismos autónomos y candidaturas unipersonales, así como en las gubernaturas. De modo que los partidos postularán al menos siete candidatas mujeres de las 15 gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de junio de 2021.

Las resistencias siguen latentes. Ya que el nivel de participación de mujeres aún no se ha visto reflejado en puestos para las candidaturas unipersonales. Hasta hoy solo nueve mujeres en México han sido gobernadoras y dos de ellas fueron interinas.