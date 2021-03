Claro que yes, el video viral que llevó a niñas a grabar para Netflix

Cada semana las redes sociales nos regalan divertidos videos y tendencias. Además se han convertido en plataformas que han permitido que personas comunes salten a la fama tras mostrar su talento. Aunque no todos tienen la misma suerte, un video viral puede cambiar la vida y unas niñas de República Dominicana, que se hacen llamar “Las chiquitas”, lo han comprobado gracias a su canción “Claro que yes”.

Si no has visto este clip en tus redes sociales te contamos que básicamente muestra a cuatro niñas menores de 11 años cantando una pegajosa melodía con el coro “Claro que yes”.

De acuerdo con medios locales, el grupo “Las chiquitas” está formado por Alezka de siete años, María Lucía de nueve, Fracielis y Eymi de 11. Tres de ellas son hermanas y la cuarta integrante es su prima quienes, inspiradas en un grupo coreano, decidieron crear su propio grupo musical solo como una forma para entretenerse y jugar en familia.

La fama llegó luego de que el padre de las tres hermanas decidiera compartir uno de sus videos en las redes sociales. Ahora las niñas están asombradas con el éxito. “Estoy muy sorprendida y a la vez emocionada”, dijo Maria Lucia al medio de Santo Domingo Noticias Sin.

Por su parte, Francis Vázquez, el responsable de la publicación del video compartió: “Es maravilloso, sobran las palabras, de verdad que si, se siente orgullo”. El padre de tres de las niñas y tío de la cuarta, quien hoy es el manejador del grupo, aseguró que las habilidades artísticas de las menores está en su ADN pues él mismo grabó algunas canciones años atrás, aunque no logró destacarse en la escena musical, por lo que ahora se esforzará para que su hijas logren su sueño. Eso sí, declaró que cuidará que las niñas no digan groserías ni hagan “bailes raros”.

El padre también dijo que ya están componiendo nuevas canciones, aunque buscarán que las pequeñas sigan haciendo su vida normal, que jueguen y se vistan como las niñas que son.

La popularidad de “Las chiquitas” llegó a tal punto que hasta el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, dejó un mensaje felicitando a las niñas. “Niños del planeta pórtense bien, que un futuro les espera. ¡Muy de acuerdo con Las Chiquitas! Yes, yes, yes, ¡claro que yes!”, escribió el mandatario.

Este es el video que se subió originalmente y ganó miles de vistas y likes.

Netflix las convirtió en el centro de una campaña

El video tuvo tal impacto en las redes sociales de Latinoamérica, entre ellas TikTok, que la compañía de streaming por video, Netflix, decidió contactar a las niñas, bueno, a sus padres, para proponerles convertirse en la imagen de una campaña para su película “Hoy sí”.

Si bien la letra de la canción originalmente hablaba de seguir estudiando pese al coronavirus, Netflix le hizo alguna modificaciones y grabó un nuevo clip mostrando algunos avances la comedia familiar protagonizada por Edgar Ramírez y Jennifer Garner.

En la descripción del video de la compañía, que tiene más de 248 mil visualizaciones y 17 mil “manitas arriba”, se puede leer: “¿Ya se estrenó '¡Hoy sí!'? ¡Claro que yes! ¿La vas a ver? ¡Claro que yes! ¿Respondiste esto cantando? ¡Claro que yes! ¡Yes, yes, yes, yes, yes! 'Hoy sí'”.

Cabe decir que la película está basada en el libro infantil del mismo nombre de Amy Krouse Rosenthal y Tom Lichtenheld y cuenta la historia de unos padres que usualmente dicen que no a todo pero deciden ceder el control a sus hijos por un día, lo que desata un sinfín de divertidas aventuras.