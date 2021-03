Policía Ambiental realizará operativos de prevención de incendios en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, indicó que con el objetivo de evitar que durante la temporada vacacional de Semana Santa, se registren más incendios, elementos de la Policía Ambiental realizarán operativos de prevención.

Manolo Jiménez hizo un llamado a la población para atender las recomendaciones y evitar prender fogatas en los campamentos, pues cada año la temporada vacacional de Semana Santa, representa un foco rojo para los incendios.

“Se hace un llamado todos los años, pues no más llega la Semana Santa y se prenden focos rojos de incendios”, dijo.

Resaltó que por el momento 50 brigadistas del Bomberos y Protección Civil de Municipio, se encuentran colaborando en las labores de combate del incendio ubicado en el ejido “La Pinalosa”.

“Se pide a la ciudadanía que cuide nuestros bosques y no prenda lumbre, pues a final de cuentas es un tesoro de nuestros hijos y una vez que hay un incendio no se recupera en cincuenta años, por lo que si salen a pasear no se prendan fogatas”, dijo.

Indicó que por lo anterior se van a realizar supervisiones con elementos de la Policía Ambiental.

Señaló que ya se habló con Everardo Durán, alcalde de Arteaga, así como con la Secretaría de Gobierno, para llevar a cabo la implementación de operativos.

“Vamos a ser muy enérgicos en la región de Saltillo y se va a supervisar con la Policía Ambiental. El problema es que ahora con la pandemia, las personas se van a los bosques, a diferencia de antes entonces, la afluencia en estos lugares es permanente”, dijo.