¿Qué fue de los niños de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’?

Charlie y la fábrica de chocolate, de 2005, es una película que dirigió Tim Burton, de corte infantil combinada con fantasía, sobre un excéntrico dueño de una fábrica de dulces, que invita a cinco afortunados niños a visitarlo, elegidos al azar, a través de boletos escondidos en sus chocolates a la venta.

La cinta es la segunda adaptación de la novela homónima escrita por Roald Dahl, publicada en 1964. Y aunque la versión de 1971 fue aclamada y es recordada con afecto por los fans, la nueva entrega agradó a su público y se convirtió en su momento en todo un éxito.

Johnny Depp tomó el papel principal, de Willy Wonka, mientras que se acompañó de un fantástico elenco, destacando los cinco actores que tomaron el papel de los niños. ¿Qué fue de ellos?

Philip Wiegratz como Augustus Gloop

El primero de los cinco en irse, debido a su gran adicción al chocolate, hablando de la película. Este actor alemán no ha hecho más dentro de Hollywood, pero continuó, sin bien esporádicamente, como intérprete, aunque ya lleva varios años alejado de la profesión.

Jordan Fry como Mike Teavee

El niño adicto a los videojuegos y la tecnología, que pide ser teletransportado a la televisión. Fry no ha trabajado mucho frente a la pantalla desde entonces, excepto por la película Gone, con Amanda Seyfried; o prestando su voz en la cinta animada La familia del futuro.

AnnaSophia Robb como Violet Beauregarde

La actriz estadounidense, que desde su aparición ha hecho una enorme cantidad de películas, hacía de la competitiva Violet, aficionada a las gomas de mascar. Robb ha aparecido en innumerables películas y series: Soul Surger, The wayback, The act, The Carrie Diaries y más.

Julia Winter como Veruca Salt

Veruca era la niña mimada y consentida que quería todo (consiguió su boleto de entrada porque se lo exigió a su padre) y eso la llevó a tener que dejar la fábrica, pues su avaricia terminó mandándola ‘a la basura’. Ese ha sido el único papel que interpretó la sueca, que no ha actuado más.

Freddie Highmore como Charlie Bucket

Su impresionante carrera no inició con esta película, ya había aparecido en Finding Neverland, pero por supuesto el protagónico fue el primero de muchos. Bates Motel y The Good Doctor son las series notables que ha hecho, pero en cine están A good year, Almost Friends o The art of getting by.