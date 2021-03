Descarta AMLO denuncia por dichos de Enrique Krauze

Luego de que Enrique Krauze cuestionó en un artículo de "The New York Times" si el mandatario estadounidense Joe Biden puede contener un "declive democrático" en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una denuncia contra el escritor porque no hay censura.

"Ni mencionar denuncia contra nadie, no hay que testerearlos, no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa, porque si no, imagínense. "Ahí está, no se atreve a decir 'dictador' pero dice 'sistema, o régimen o gobierno personalista'", declaró el presidente en su conferencia mañanera en Palacio Nacional y añadió que Krauze fue quien acuñó la frase "de que yo era un mesías tropical". "No perjudica, al contrario, ayuda porque le va quitando la máscara a mucha gente que simulaba ser de una forma, cuando en su interior pensaba de otra manera y ahora con la transformación, se están quitando la máscara. "El mismo coraje, la desesperación, los está llevando a enseñar el cobre y esto es bueno porque hace mucho daño la simulación", expresó el presidente. Asimismo, López Obrador indicó que otra vez se repite la historia de ir al extranjero a pedir ayuda contra las decisiones que se toman en México. "Estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia porque es un momento de definiciones", indicó. López Obrador apuntó que en la última etapa del periodo neoliberal "empezaron a surgir los independientes para todo, incluidos candidatos, sociedad civil, articulistas e intelectuales. "Independientes del pueblo, no del poder. Entonces Krauze y otros, vinculados siempre al régimen, ahora se están definiendo, es como el cuento, la fábula de 'El Rey va Desnudo', no se dan ellos por enterados, pero se están mostrando como son y eso es bueno porque hacen mucho daño, confunden", dijo y acusó que en los medios hay pseudoindependientes. En su conferencia de este miércoles, López Obrador criticó el artículo de Krauze para "The New York Times". "Ayer en el 'New York Times', Krauze escribe pidiendo la intervención del presidente Biden para que venga él a moderarnos, Es el colmo. Imagínense, el de Coparmex, este señor Hoyos, le pedía al rey de España lo mismo, a Felipe VI, que viniera a llamarnos la atención; ahora Krauze en el 'New York Times' pidiendo que venga el presidente Biden a regañarnos. "Pues ya, que deje de simular y que mejor les pida que lo nombren embajador de Estados Unidos en México, está vacante ese cargo, porque pues lo que está planteando es que se tenga un embajador como Henry Wilson, que preparó el golpe de Estado y el asesinato del presidente Madero", declaró López Obrador.