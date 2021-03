La Pica Deportiva

Poco a poco el mundo del deporte va tomando su normalidad y en la Comarca Lagunera no es la excepción. Después de la apertura de aficionados al Estadio Corona y la apertura de algunas arenas de Lucha Libre, otro de los deportes que resurge este fin de semana, no por la pandemia, pero si la falta de apoyo, es el deporte del boxeo. Este regreso no pudo llegar en mejor momento, con una generación nueva de buenos boxeadores en la Laguna.

Ante una larga ausencia de buenos púgiles en la región, después de esa generación dorada con boxeadores como Cristian Mijares, Marco Antonio "Veneno" Rubio, Rubén "Cloroformo" Padilla, Carlos "Macho" García, Yazmín "Rusita" Rivas, Roberto "Massa" Ortiz, Jorge "Mapimí" Rodríguez, entre otros, el boxeo de paga regresa este viernes al Auditorio Municipal para el beneplácito de los aficionados al deporte de la narices chatas, cuando comienza una nueva generación de jóvenes laguneros. Actualmente el máximo estandarte es Yulihan "Cobrita" Luna, campeona mundial del CMB, pero en estas semanas se unieron Jorge "Pastelero" Monreal con un campeonato nacional, David Vargas también con un título nacional, Eliot Chávez quien se adjudicó el cinturón de campeón de Norteamérica y este viernes Josué "Mapi" Portales buscará el título de la FECAR BOX avalado por el CMB. Tratamos de hacer memoria y hace tiempo que la Comarca Lagunera no contaba con tantos monarcas al mismo tiempo. Parece que vienen los tiempos buenos para el boxeo lagunero. PROTOCOLOS Después del protocolo sanitario de la jornada 10 de la Liga MX en Torreón fue efectivo para lo que se había planeado y continuar con más encuentros con aficionados. De manera ejemplar el aficionado que asistió al partido se comportó de la manera que tenía que hacerlo, sabiendo que sería una prueba piloto para continuar con lo partidos restantes. El aforo pactado del 40 % no fue cubierto, llegando un poco más de los 6,500 aficionados. Los motivos pueden ser los altos precios para un partido ante un equipo como Necaxa, además de que mucha población sigue cuidándose y no se convence de salir todavía. Esperemos que para el encuentro contra León de este domingo las gradas del Corona puedan estar más pobladas, con los cuidados necesarios. Cristian Padilla