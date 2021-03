El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Al inicio del acto, el mandatario confirmó que esta tarde visitará Veracruz dentro de una gira por diversos estados del centro y sur de México.

Además, aprovechó para expresar su pésame por la muerte de Vicente Rojo, artista, escultor, pintor, diseñador, dibujante, editor y promotor cultural, quien murió este miércoles.

En otro tema, López Obrador adelantó que enviará un "complemento de pruebas" al Consejo de la Judicatura Federal sobre la queja que su Gobierno interpuso contra un juez que concedió suspensiones provisionales contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

El presidente dijo que, de acuerdo con lo informado por Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, "diez días antes de que el juez concediera la suspensión a un particular sobre la reforma eléctrica, le habían corregido la plana a ese juez, en otro asunto parecido, observándole que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión".

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que esa resolución la enviará como complemento de pruebas al Consejo de la Judicatura Federal en el recurso de impugnación presentado por su gobierno contra las resoluciones judiciales, por las que se suspendió de manera temporal la entrada en vigor de la reforma.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que el juez generalizó su fallo y lo hizo extensivo a otros particulares.

"Los jueces de amparo no pueden ordenar directamente que sus sentencias, la protección de sus derechos que no hayan acudido a su juicio de amparo", señaló el presidente al leer la sentencia aprobada por unanimidad por los magistrados.